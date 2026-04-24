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Christer Olsson aux Vernets
Genève-Servette trouve un premier assistant à Sam Hallam

Sam Hallam, nouvel entraîneur de Genève-Servette a un premier assistant. Le club genevois a mis le Suédois Christer Olsson sous contrat. Il revient en Suisse après avoir déjà passé quatre saisons à Berne
Publié: il y a 28 minutes
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Le Suédois Christer Olsson débarque aux Vernets.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Après avoir annoncé un «renouveau total» autour de Sam Hallam, Genève-Servette a trouvé un premier assistant pour son nouveau coach. Le Suédois Christer Olsson a signé chez les Aigles, d'après Sportbladet. L'homme de 55 ans est de retour en Suisse, puisqu'il avait déjà été entraîneur assistant à Berne, entre 2021 et 2025.

La saison passée, il était retourné dans son pays natal et coachait à Färjestad. «Nous n'avions aucune intention de rompre avec Christer, mais si c'est mieux pour lui et sa famille, nous respectons son choix et avons donc convenu que c'était la meilleure solution pour tous », a expliqué son ex-directeur sportif Rickard Wallin, dans les médias suédois.

On apprend aussi que Christer Olsson aurait refusé une offre de Fribourg Gottéron, qui le voulait comme entraîneur adjoint de Roger Rönnberg.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
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-75
42
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