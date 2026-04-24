Genève-Servette trouve un premier assistant à Sam Hallam

Après avoir annoncé un «renouveau total» autour de Sam Hallam, Genève-Servette a trouvé un premier assistant pour son nouveau coach. Le Suédois Christer Olsson a signé chez les Aigles, d'après Sportbladet. L'homme de 55 ans est de retour en Suisse, puisqu'il avait déjà été entraîneur assistant à Berne, entre 2021 et 2025.
La saison passée, il était retourné dans son pays natal et coachait à Färjestad. «Nous n'avions aucune intention de rompre avec Christer, mais si c'est mieux pour lui et sa famille, nous respectons son choix et avons donc convenu que c'était la meilleure solution pour tous », a expliqué son ex-directeur sportif Rickard Wallin, dans les médias suédois.
On apprend aussi que Christer Olsson aurait refusé une offre de Fribourg Gottéron, qui le voulait comme entraîneur adjoint de Roger Rönnberg.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42