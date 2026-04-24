Genève-Servette trouve un premier assistant à Sam Hallam

Sam Hallam, nouvel entraîneur de Genève-Servette a un premier assistant. Le club genevois a mis le Suédois Christer Olsson sous contrat. Il revient en Suisse après avoir déjà passé quatre saisons à Berne

Blick Sport

Après avoir annoncé un «renouveau total» autour de Sam Hallam, Genève-Servette a trouvé un premier assistant pour son nouveau coach. Le Suédois Christer Olsson a signé chez les Aigles, d'après Sportbladet. L'homme de 55 ans est de retour en Suisse, puisqu'il avait déjà été entraîneur assistant à Berne, entre 2021 et 2025.

La saison passée, il était retourné dans son pays natal et coachait à Färjestad. «Nous n'avions aucune intention de rompre avec Christer, mais si c'est mieux pour lui et sa famille, nous respectons son choix et avons donc convenu que c'était la meilleure solution pour tous », a expliqué son ex-directeur sportif Rickard Wallin, dans les médias suédois.

On apprend aussi que Christer Olsson aurait refusé une offre de Fribourg Gottéron, qui le voulait comme entraîneur adjoint de Roger Rönnberg.