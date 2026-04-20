Ville Peltonen et son staff ne continueront pas à Genève

Blick Sport
La saison prochaine, l'ère Sam Hallam va s'ouvrir aux Vernets. Le coach suédois aura un staff d'assistants tout neuf, puisque Genève-Servette a annoncé lundi que Ville Peltonen (coach principale), Pekka Kangasalusta et Samuel Tilkanen (coachs assistants) ne continueront pas l'aventure en Grenat la saison prochaine.
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Ville Peltonen s'en va donc sur une demi-finale de play-off perdue face à Fribourg, après avoir repris l'équipe mal-en-point de Yorick Treille en octobre dernier. «Après mûre réflexion, nous avons décidé d’ouvrir un nouveau cycle avec Sam Hallam, avec l’ambition de conquérir le prochain titre, entourés d’un nouveau staff», a déclaré le directeur sportif Marc Gautschi.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation