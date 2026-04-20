Le Genève-Servette HC a annoncé lundi un «renouveau total autour de Sam Hallam». Ville Peltonen, Pekka Kangasalusta et Samuel Tilkanen ne feront donc plus partie du staff grenat la saison prochaine.

Ville Peltonen et son staff ne continueront pas à Genève

Ville Peltonen et son staff ne continueront pas à Genève

Blick Sport

La saison prochaine, l'ère Sam Hallam va s'ouvrir aux Vernets. Le coach suédois aura un staff d'assistants tout neuf, puisque Genève-Servette a annoncé lundi que Ville Peltonen (coach principale), Pekka Kangasalusta et Samuel Tilkanen (coachs assistants) ne continueront pas l'aventure en Grenat la saison prochaine.

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Ville Peltonen s'en va donc sur une demi-finale de play-off perdue face à Fribourg, après avoir repris l'équipe mal-en-point de Yorick Treille en octobre dernier. «Après mûre réflexion, nous avons décidé d’ouvrir un nouveau cycle avec Sam Hallam, avec l’ambition de conquérir le prochain titre, entourés d’un nouveau staff», a déclaré le directeur sportif Marc Gautschi.