À nouveau, un trou d'air coûte la victoire à Genève

Robert Mayer n'a pu que s'incliner face aux Davosiens. Photo: Roger Albrecht/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme les Genevois sont entrés à l'échauffement sur le remix de «Vois sur ton chemin», on pourrait presque croire que les Grisons avaient un message à passer à leurs adversaires. Le chemin sur lequel se dirige dangereusement le GSHC en cette fin de saison, c'est celui de la finale des play-out face à Ajoie. Car à nouveau, face à Davos, les Aigles ont perdu pour la cinquième fois de suite, restant bloqués à la 13e place de National League, avec quatre points de moins que Lugano mais, cette fois, avec le même nombre de matches disputés.

Comme face à la lanterne rouge mardi, Genève a eu de la peine à entrer dans sa partie. Davos et Filip Zadina ont d'emblée trouvé les montants de Robert Mayer, de retour au jeu dans les Grisons (2e). Asphyxiés, les Grenat sont parvenus à se procurer une première occasion sur une relance manquée de Julius Honka, interceptée par Sakari Manninen. Le Top Scorer a transmis à Vincent Praplan, qui n'est pas parvenu à tromper le portier davosien (5e).

Cette fois, en 52 secondes

Si les offensives davosiennes se sont succédé, c'est bien le GSHC qui est parvenu à ouvrir le score, un peu contre le cours du jeu. Car si Genève peut se rassurer d'avoir un aspect de sa tactique qui fonctionne, c'est bien le power-play. Depuis derrière la cage, Teemu Hartikainen a transmis à Vincent Praplan qui, cette fois, a trouvé le trou sur l'épaule de Sandro Aeschlimann (10e). Une réussite qui a mis du baume au cœur des Genevois. Ils ont élevé le niveau physiquement – au plus grand dam des supporters de Davos qui réclamaient des sanctions contre les visiteurs. Mais, alors que la Zamboni de Davos et son flacon pour produit de vitres géant rentrait sur la glace pour la première pause, ce sont bien les Genevois qui menaient au score, bien qu'ils n'aient tiré que cinq fois, contre onze pour les Davosiens.

Ceux-ci ont alors décidé de réparer cette anomalie et, pour ce, ont bien été aidés par l'indiscipline des Grenat. 49 secondes après une pénalité de Christophe Cavalleri, Sakari Manninen était à son tour envoyé sur le banc d'infamie. Alors que le premier faisait son retour sur la glace, Matej Stransky remettait les compteurs à zéro d'un tir puissant (29e). La seule bonne nouvelle pour les Genevois sur cette action était que leur Top Scorer pouvait également revenir sur la glace. Sauf que 52 secondes après le 1-1, Julian Parrée a donné une longueur d'avance à Davos, profitant d'un cafouillage après un engagement. Tout comme face à Ajoie mardi, Genève s'écroulait en moins d'une minute.

21 supporters genevois déçus

De mal en pis et sonnés, les Aigles ont concédé le troisième dans ce tiers médian. La relance en box play de Simon Le Coultre a été interceptée par Filip Zadina qui, cette fois, seul face à Robert Mayer, a conclu d'un magnifique tir du poignet dans la lucarne (35e). Cette réussite a directement été suivie par trois grosses actions, Marc-Antoine Pouliot se présentant seul face à la cage, Klas Dahlbeck n'ayant plus qu'à lever le puck pour inscrire le quatrième et la déviation de Teemu Hartikainen étant bloquée par Sandro Aeschlimann. Mais le score restait à 3-1, pour le plus grand plaisir des 4940 spectateurs moins les 21 courageux supporters genevois présents dans le parcage visiteurs.

À la suite d'un hors-jeu davosien, Robert Mayer en a eu marre. À l'image de Reto Berra face à Berne en octobre dernier, le portier genevois a brisé sa canne contre ses montants. Mais, contrairement à son homologue fribourgeois, il a tenu sa place jusqu'à la fin du match. Une rencontre qui aurait peut-être pu tourner si la réduction du score grenat avait été validée juste avant la deuxième sirène, mais Dmytro Timashov avait bel et bien mis la rondelle au fond des filets avec son patin. Pour le plus grand désarroi des fans genevois, la tête dans les mains au moment où leurs protégés rentraient aux vestiaires.

Deux duels face aux Lions à venir

Avec un HC Davos serein, la troisième période a longtemps été du remplissage. Mais en fin de match, les Aigles se sont rebiffés. Après une percée de Theodor Lennström (54e), Josh Jooris s'est présenté seul face à Aeschlimann en box play, mais a vu son tir passé au-dessus de la cage. Finalement, ils sont parvenus à réduire la marque en toute fin de match, par, à nouveau, Vincent Praplan (58e). Sauf qu'il était trop tard. La victoire finale de Davos n'est pas volée et, déjà en crise, le GSHC s'enfonce.

Problème pour eux: les deux derniers matches avant la pause de l'équipe nationale auront lieu face à deux Lions, ceux de Zurich (vendredi) et de Lausanne (dimanche), respectivement deuxièmes et leaders de National League. Autant dire que la descente des Grisons en direction de la cité zurichoise risque d'être longue pour les Grenat, qui passeront la nuit là-bas.