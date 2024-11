Fribourg Gottéron a oublié comment marquer des buts

Jakob Lilja s'est heurté à Antti Raanta, le gardien de Genève-Servette. Photo: keystone-sda.ch

Les fantômes du passé n'ont pas fini de hanter la BCF Arena et les têtes des joueurs de Fribourg Gottéron. Et ces spectres ont fait une nouvelle apparition remarquée mercredi soir lors de la défaite 2-0 à Genève. Les Dragons n'ont pas trouvé la faille face à la défense de Genève-Servette. «C'est l'histoire de notre saison», souffle Pat Emond, entraîneur vaincu qui avait pourtant décidé de brasser ses lignes pour l'occasion.

Mais rien n'y fait. Cette saison, son équipe semble incapable de marque des buts de manière régulière. Depuis le 17 septembre, Fribourg Gottéron inscrit 2,29 réussites par soirée, soit un souffle de plus que Langnau et Ajoie. Et les démons de la saison dernière de ressurgir. Lors de l'exercice 2023/2024, cette même équipe était de très loin la meilleure de la Ligue avec 3,37 pions par sortie. Personne ne s'approchait des Dragons dans cette statistique.

Christian Dubé, en parlant de fantôme du passé, avait pour habitude de dire lors des moments de mutisme, que le staff ne pouvait pas marquer les buts à la place des joueurs. Et Pat Emond? «Non, je ne vais pas me cacher là-derrière, précise-t-il. Notre rôle, c'est de mettre les joueurs en position de trouver la faille. Ce soir, nous avons beaucoup tiré, mais il manquait toujours quelque chose. Genève a également bloqué une quantité de tirs.»

Quelle différence avec cette équipe qui ne semble plus mettre un patin devant l'autre au moment où elle s'approche du but adverse. Ce mercredi soir, face à une équipe de Genève qui disputait son quatrième match en six jours, l'occasion était pourtant belle de repartir de l'avant. «On est tous très déçus de repartir ici avec la défaite et zéro but marqué, concède Killian Mottet. Mais on doit continuer d'aller de l'avant, chercher le positif malgré le score et nous battre.»

La frustration de Kiliian Mottet

En fin de match, le No 71, toujours muet cette saison, est allé mettre quelques coups devant le but adverse. Un moyen d'évacuer la frustration ou simplement la colère de voir que rien ne va? «Un peu des deux, regrette-t-il. Je suis frustré et déçu. Mais mon cas n'est pas important. C'est l'équipe qui compte.»

Ce mercredi soir, le Fribourgeois avait été placé avec «Sörenmark» sur la première ligne. Problème? Après 20 minutes, Marcus Sörensen a quitté ses coéquipiers pour un problème au bas du corps. «J'ai bon espoir que ce ne soit pas trop long», précise Gerd Zenhäusern. Pat Emond, qui avait ainsi brassé ses lignes en a été quitte pour tout revoir durant la première pause. «On a mieux joué par la suite, précise-t-il. Ce n'est pas l'absence de Marcus qui doit expliquer cette défaite.»

Tant Gerd Zenhäusern et Pat Emond parlent des nombreuses discussions pour faire bouger les choses et remettre le navire dans le droit chemin. Le premier nommé a également «le bouton nucléaire» sur son bureau, à savoir se séparer de son coach. «Mais ce n'est pas une discussion, coupe-t-il tout de suite. Ce soir, une fois encore, ce sont les erreurs individuelles qui nous coûtent cher. On tire 40 fois au but et on ne marque pas. Tout le monde est très frustré.»

Quels leviers?

Après avoir échangé Chris DiDomenico (2 points ce soir lors de la victoire d'Ambri à Davos) contre le fantôme - encore un - Jakob Lilja, puis enrôlé Linden Vey qui n'a pas encore eu l'impact escompté, que peut-il faire? «On n'a pas le choix que de trouver des solutions à l'interne.» Concernant les joueurs ne donnant pas satisfaction, il précise qu'il peut y avoir «d'autres solutions». En théorie, il aurait le droit de placer n'importe lequel de ses joueurs à Thurgovie, club partenaire de Fribourg. Mais Pat Emond précise: «Lorsque ton banc est plus conséquent, c'est plus facile de prendre ce genre de décisions radicales.» Le retour de Nathan Marchon aide, mais ne fait pas tout non plus.

Et voici Fribourg Gottéron de retour à la 13e place avant d'accueillir Zoug vendredi puis de se rendre à Lugano le lendemain. On a connu enchaînement plus facile même si, en l'état, les Dragons ne semblent pas avoir de soirée facile tant tout paraît pénible.