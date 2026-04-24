Ce vendredi soir, Fribourg Gottéron tentera de conserver l'avantage de la glace acquis mercredi. Les Dragons avaient failli lundi dans cette même tâche et devront faire mieux lors de cet acte IV.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a remporté ses deux victoires à l'extérieur et s'est incliné à domicile depuis le début de cette finale. «Comme Davos joue quatre fois à domicile et nous seulement trois, nous savons que si nous gagnons tous nos matches là-bas, nous sommes champions», a ironisé Roger Rönnberg après le succès dans les Grisons lors de l'acte III.

Mais le coach des Dragons n'est pas naïf. Il se doute bien que pour remporter le premier titre de son histoire, l'équipe de la BCF Arena devra tôt ou tard trouver un moyen de gagner à la maison. Lundi, sa formation s'est inclinée 1-3 à domicile contre un HCD opportuniste. Voici les quatre points (et un bonus) que doivent absolument améliorer les Dragons pour faire le break.

1 Réussir le début de match

Lundi, la BCF Arena ne demandait qu'à s'enflammer. Mais les deux buts très rapides marqués par les visiteurs ont fait retomber l'ambiance d'un ou deux crans. Derrière, la tâche est plus facile pour l'équipe adverse de casser le rythme. Ce que les Grisons ont parfaitement su faire.

À domicile, Fribourg Gottéron a souvent été irrésistible, grâce à une capacité à emballer le match. Ce vendredi, une nouvelle entame de match chaotique devra absolument être évitée pour ne pas se retrouver toute la soirée dans un faux rythme qui ne convient pas à l'équipe de Roger Rönnberg.

2 Contourner le pressing davosien

L'ouverture du score de lundi est un exemple très concret de ce qu'il faut absolument éviter. Mis sous pression par l'intensité du pressing de Chris Egli, Benoît Jecker s'est fait piéger. Il a effectué une relance dans l'axe particulièrement coûteuse puisque le match n'était vieux que d'une poignée de secondes et que les Davosiens menaient déjà 0-1.

Plus généralement, les Grisons parviennent à déranger Fribourg Gottéron grâce à un forecheck très efficace, rendant la transition des Dragons moins efficace. Et comme l'on sait que l'équipe de la BCF Arena construit son jeu autour d'une bonne vitesse en transition, il sera primordial de casser ce premier rideau défensif adverse avec efficacité.

3 Verrouiller la zone neutre

Lors de l'acte II, l'équipe de Josh Holden a généré la majorité de ses chances de buts off the rush, à savoir moins de cinq secondes après avoir récupéré la rondelle en zone défensive. Tout au long de la saison, la capacité des Dragons à quadriller la zone neutre pour éviter les contres adverses a été un des moteurs de leur succès.

La physionomie du match a évidemment joué un rôle dans cette prestation défensive perfectible. Contraints de courir après un 0-2 après moins de cinq minutes, les Fribourgeois ont dû adapter leur plan de match. Ce qu'ils ont peiné à faire.

4 Améliorer la gestion du puck

C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais Fribourg Gottéron n'a pas été bon lundi dans le fameux puck management. Les Dragons ont multiplié les mauvaises passes, cassant sans cesse le rythme. C'est également pour cela qu'ils ont peiné à jouer vite vers l'avant, ce qui est l'une de leurs forces.

Pour confirmer la victoire acquise à Davos, il sera capital de pouvoir compter à nouveau sur un jeu de transition efficace, ce qui n'a pas été le cas lundi. Et cela passe par une meilleure gestion du puck en zone défensive.

Bonus

5 Marquer en power-play

Cela fait depuis le début des play-off que le problème demeure et à ce point, cela deviendrait un bonus. Pour l'heure, Fribourg Gottéron a plus encaissé (3 buts) que marqué (2 buts) en 103 minutes de supériorité numérique. Lundi, lors du premier match à domicile, les Dragons ont une nouvelle fois été inoffensifs malgré plus de huit minutes de supériorité numérique.

Mercredi, Roger Rönnberg ne pensait pas que le problème venait du personnel. En début de série, le technicien suédois avait décidé de réintégrer Henrik Borgström à la première unité spéciale. Dans les faits et si l'on regarde les statistiques avancées, il a raison. Le power-play fribourgeois est en progression. Est-ce que ce vendredi sera le jour du déclic?