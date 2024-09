Antoine Keller a réussi sa grande première avec le Lausanne HC

Grégory Beaud Journaliste Blick

Surprise à 18h15 au moment de la divulgation de la composition du Lausanne HC. Très bon mardi, Kevin Pasche était annoncé remplaçant. Entre les poteaux des Lions, Antoine Keller s'est donc vu confier le filet pour la première fois de sa carrière en National League. Celui qui fêtera ses 20 ans en octobre prochain n'a débarqué que cet été en Suisse au moment où le départ de Connor Hughes a été annoncé.

«Moi, je l'ai appris jeudi après l'entraînement», nous a confié le principal intéressé. Et comment se prépare-t-on à disputer une première rencontre professionnelle en National League? «Ce n'est pas une partie comme une autre, précise Antoine Keller. Je ne dirais pas que j'ai refait 100 fois le match dans ma tête durant la journée, mais c'est normal d'avoir une excitation un peu plus élevée qu'en temps normal. Mais je ne parlerais pas non plus de nervosité.»

Durant une moitié de match, le Franco-Suisse n'a eu qu'un minimum de travail à effectuer. «Cela a peut-être rendu les choses un rien plus simples», précise-t-il. Sa défense a été très solide et les Ajoulots étaient à côté de leurs patins. Après avoir encaissé un but à la 31e minute, il a ensuite vu le HCA inscrire coup sur coup les 2-5 et 3-5. Malgré son jeune âge, il n'a pas paniqué. «À cet instant, le seul objectif, c'est de ne pas encaisser le quatrième. Cela aurait été le feu dans la patinoire et il fallait à tout prix éviter cela.»

Deux gardiens No 1

Sur le 2-5, la scène a dû être visionnée à la vidéo. Antoine Keller a posé sa grande mitaine sur le puck, rendant impossible un jugement de la part des arbitres. «Sur la glace, ils l'avaient accordé, précise-t-il. Ils n'ont donc pas pu revenir en arrière.» Y avait-il but? «Non, sourit-il. Mais si on demande aux joueurs d'Ajoie, ils sont sûrs que oui (rires).» Peu après, une mauvaise déviation devant lui a terminé sa course au fond du but. «Ce sont des choses qui arrivent dans une saison, précise-t-il. La trajectoire du puck m'a pris par surprise.» Au final, il a tout de même pu être crédité d'une bonne prestation malgré ces trois buts encaissés. «Tout ce qui vient de se passer, c'est un apprentissage», poursuit-il.

Son entraîneur, Geoff Ward, est également satisfait. «Nous avons deux bons gardiens avec Antoine et Kevin (ndlr Pasche). Je pars du principe que ce sont les deux titulaires tant qu'un n'a pas pris le dessus sur l'autre.» Dans la course que se livrent les deux jeunes espoirs, c'est une victoire partout et Pasche aura une nouvelle occasion de prouver sa valeur samedi soir contre Lugano. «Nous étions les deux prêts à ce roulement entre lui et moi, précise Antoine Keller. Ce que je voulais, c'était surtout que mon premier match arrive rapidement... et qu'il se passe bien (rires).»