Lausanne domine Ajoie dans un derby à rebondissements

Lausanne ne semblait pas devoir laisser planer le moindre doute dans cette rencontre dans un premier temps terriblement déséquilibrée. Le HCA, pourtant, semblait s'être renforcé. Mais les vice-champions en titre ont roulé sur leurs adversaires en prenant le large dès la 13e minute déjà. Après deux buts de Théo Rochette et Lauri Pajuniemi, c'est Tim Bozon qui a inscrit le 0-3. Il était à peine 20h et l'issue de la rencontre semblait déjà écrite.

Pendant que Lausanne se promenait dans la zone jurassienne, le pauvre Damiano Ciaccio ne savait plus où donner de la tête pour tenter d'éviter une débâcle. Et le 0-4 de la 23e - encore par Bozon - n'a fait qu'amplifier encore la sensation d'une rencontre entre deux équipes qui, sur ce début de match, ne semblaient pas appartenir à la même ligue.

Retour tardif

Peu après la mi-match, Marco Pedretti, ancien joueur du LHC, a sauvé l'honneur en power-play. Mais Kuokkanen s'est rapidement assuré de mettre un terme aux infimes espoirs des joueurs locaux en marquant que le 1-5 en infériorité numérique. Vraiment?

Le dernier tiers-temps a vu les Ajoulots revenir au score en double supériorité numérique par Jonathan Hazen (49e, 2-5). Une réussite litigieuse puisque l'analyse des images ne peut pas garantir à 100% que le puck a franchi la ligne. Sur l'action, les arbitres ayant donné le but, ils n'ont pas pu revenir en arrière. Une péripétie sans conséquence? Pas tout à fait. Si ce but n'a pas changé l'issue du match, il a rendu les onze dernières minutes plus intéressantes.

Ce d'autant plus que Lilian Garessus a inscrit le 3-5 dans un angle impossible. La fin de match a vu l'équipe de Geoff Ward tenir bon et remporter les trois points. C'est Ahti Oksanen qui a inscrit le 3-6 dans la cage vide.

Keller commence par une victoire

Cette rencontre était l'occasion pour Antoine Keller de faire son baptême du feu dans l'élite. Le gardien franco-suisse qui fêtera ses 20 ans début octobre a longtemps passé une soirée tranquille. Sur les trois buts encaissés, la doublure de Kevin Pasche a probablement le troisième sur la conscience.

Lausanne, invaincu après deux matches, accueillera Lugano samedi soir, tandis que les Jurassiens se rendent à Bienne pour un derby de l'arc jurassien. L'occasion de poursuivre sur la bonne lancée de fin de partie? Les hommes de Christian Wohlwend ont tout intérêt, s'ils ne veulent pas déjà être distancés au classement après seulement une semaine.