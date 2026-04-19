Brendan Lemieux n'a pas été suspendu pour sa charge

La charge de Brendan Lemieux en fin d'acte I de la finale, samedi soir, est finalement restée sans conséquence. Le Canadien de Davos n'a pas été suspendu par la Ligue.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La charge de Brendan Lemieux a contraint le juge unique à faire quelques heures supplémentaires dans la nuit de samedi à dimanche. Après avoir écopé d'une pénalité de match à moins d'une seconde de la sirène finale, l'attaquant canadien a donc vu son dossier passer dans les mains du fonctionnaire. Non seulement car une pénalité de match impose un visonnage des images, mais également parce que Fribourg Gottéron en a fait la requête officielle.

Et le Player Safety Officer a tranché. Brendan Lemieux ne sera pas suspendu à la suite de sa charge sur Christoph Bertschy. Ce que demandaient pourtant en chœur les experts de MySports, tant francophone qu'alémanique. Selon l'homme de loi, le Davosien ne s'élève pas de manière excessive et le point d'impact est à l'épaule et non à la tête. Le No 22 des Dragons étant en possession du puck, il est éligible pour être chargé

L'attaquant de Gottéron est tout de suite reparti aux vestiaires après avoir reçu la «boîte» de joueur grison. Difficile d'en savoir plus sur son état de santé. «Il va clairement donner cette charge pour blesser notre joueur, a pesté Roger Rönnberg après la rencontre. Les arbitres ont fait du bon travail en allant voir cette séquence à la vidéo et prendre la bonne décision.»

Fribourg doit payer 1500 francs

Le coach des Dragons espérait que les instances prennent également «la bonne décision» en analysant la scène à tête reposée. Ce n'est pas arrivé puisqu'il n'y a eu aucune enquête d'ouverte à la suite de cette charge. Brendan Lemieux sera donc autorisé à prendre part à l'acte II, lundi à Fribourg. Les Dragons mènent 1-0 dans cette finale après s'être imposés 2-3 dans les Grisons, samedi.

Brendan Lemieux devra tout de même payer 1460 francs pour son geste en raison de la pénalité de match, sa première durant les play-off. Il serait suspendu en cas de récidive. Ce montant est inférieur aux 1500 francs que coûte la requête faite par Fribourg Gottéron