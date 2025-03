Photo: Getty Images

Début de la demi-finale Lausanne - Fribourg et un rappel s'impose. L'an dernier, j'avais dit que le LHC gagnerait et toi Gottéron. Je ne sais pas toi, mais pour ma part, je pense que je ne vais pas changer mon pronostic. Les Lions ont terminé premiers de la saison régulière et ils avaient de la marge sur les Dragons la saison dernière. Toi, tu as pronostiqué Fribourg champion. J'imagine que tu avais prévu cette demi-finale au moment de te prononcer avant les play-off?

Oui, sans vouloir me vanter (je suis en train de le faire), j'ai eu un 4/4 lors de mes pronostics pour les quarts de finale. Mais comme on l'entend à longueur de journée lors des play-off: c'est une nouvelle série qui commence. Je reste toutefois confiant avec mon Fribourg Gottéron champion. Face à Berne, les Dragons ont été bien plus impressionnants que Lausanne ne l'a été face à Langnau. Tu ne trouves pas?

Mais peut-on vraiment être impressionnant face aux Langnau Tigers? Tu mets la Sbornaja de la fin des années 80 face aux hérissons emmentalois, elle gagne poussivement 3-1 avec un but dans la cage vide en tremblant jusqu'au bout. Donc oui, je suis de ton avis: Fribourg a été plus impressionnant que Lausanne lors de ces quarts de finale. Donc pour toi les 15 derniers jours effacent six mois de saison régulière outrageusement dominée par l'équipe vaudoise?

Non. Par contre, on peut avec plaisir parler des quatre derniers mois. Et sur cette période-là, Gottéron est intraitable. Depuis l'arrivée de Lars Leuenberger à la tête du Dragon, on peut surtout parler de domination fribourgeoises. Deux matches perdus en 60 minutes sur les 32 de «Laser» aux commandes, c'est quand même fort. Tu penses que sur le banc, l'avantage est plutôt du côté du LHC avec Geoff Ward?

J'aime assez la dynamique qui s'est installée à Fribourg et Lars Leuenberger y est clairement pour quelque chose. Il a repris un groupe malade et l'a remis dans le droit chemin. Mais je pense également que les nombreux efforts consentis depuis le début de l'année vont tôt ou tard se payer. Oui, Fribourg a mieux fini la saison. Mais Fribourg devait, surtout, mieux finir la saison. Lausanne a pu s'économiser. Et la perte de Jacob De La Rose, à mon avis, on va vraiment la remarquer face à Lausanne. Fribourg est allé chercher Daniel Ljunggren à Thurgovie alors que Lausanne a pris Dominik Kahun, ancien meilleur compteur de la Ligue. Ça va compter.

Je ne peux qu'être d'accord avec toi sur la perte de Jacob De La Rose – un vrai coup dur pour Gottéron. Mais je me permets de rester sur le sujet des étrangers. Les mauvaises langues diront que, si Fribourg a perdu son No 95, le LHC ne s'est pas où il a mis Antti Suomela, Ahti Oksanen ou Michael Raffl depuis le début des play-off. S'il y a eu du mieux lors de l'acte VII, ces trois joueurs sont clairement en dessous. Et, quand du côté de la BCF Arena, tu as Marcus Sörensen et Lucas Wallmark, l'avantage va aux Dragons en matière de légion étrangère.

J'adore ces deux joueurs et j'attends chacune de leurs apparitions sur la glace. Mais justement parce que les autres lignes peinent un peu à produire. Ou du moins ne sont pas au même niveau. L'homogénéité lausannoise devrait permettre aux Lions de tenir sur la longueur. Par contre, il y a un point que je suis obligé de te concéder: Reto Berra. S'il le décide, il peut voler un match. Et Fribourg devra en gagner un à Lausanne. Kevin Pasche m'a un peu inquiété lors des quarts de finale.

C'est le monde à l'envers mais je me permets, pour le coup, de défendre un tant soit peu le portier lausannois. Certes, il a paru fébrile sur certaines situations, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il n'a que 22 ans et qu'il vit là ses premiers play-off. Je pense que la victoire finale face à Langnau a fait du bien à son moral. Mais un Kevin Pasche à son meilleur niveau ne peut pas rivaliser avec un Reto Berra des grands soirs. On l'a vu lors de l'acte IV face à Berne: il peut remporter un match à lui tout seul ou presque. Toi qui suis le hockey depuis de nombreuses années, tu connais l'importance du dernier rempart en play-off. À nouveau, avantage Fribourg.

Je dois bien t'avouer une chose. Si je regarde les chiffres des confrontations entre Fribourgeois et Lausannois, je ne peux m'empêcher de me dire que les Dragons sont moins perturbés que par le passé par cette équipe du LHC. Tu penses qu'il y avait un complexe lausannois du côté de la BCF Arena et que celui-ci a disparu?

Je trouve le mot «complexe» un peu fort. On se rappelle qu'il y a encore deux ans, les Dragons n'avaient fait qu'une bouchée des Lions en quarts de finale. Certes, l'année dernière, ça n'avait pas tourné en faveur de Gottéron mais je pense que l'équipe aura justement encore plus envie de prendre sa revanche. En tout cas, ça promet une superbe série qu'on se réjouit de suivre pour Blick. On se mouille une dernière fois? Si tu dois dire en combien de matches Lausanne va s'imposer, tu pars sur quoi? Personnellement, je ne pense pas que Fribourg va refaire le coup de l'acte VII et qu'il accèdera à la finale, chez lui, devant son public, lors du sixième match.

Je m'attends à une série plus serrée que la saison dernière pour deux raisons: 1. Fribourg est un peu meilleur. 2. Lausanne est un peu moins serein. Mais au final, le LHC est injouable à la Vaudoise aréna et cela fera la différence: 4-3.