Christoph Bertschy et Gottéron vont-ils renverser Berne? Photo: keystone-sda.ch

Lausanne (1er) - Langnau (8e)

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud 4-1. «Lausanne ne devrait pas avoir de peine à se sortir du piège emmentalois tant la différence entre les deux équipes paraît grande. En saison régulière, les Lions ont facilement dominé les Tigres et devraient vivre la même chose lors de cd quart de finale qui est bien déséquilibré. L'an dernier, les forces ont manqué au LHC lors de la finale après avoir bataillé durant sept matches contre Davos au premier tour des play-off. Ils voudront économiser de l'énergie en ne faisant pas durer cette série contre Langnau.»

Matthias Davet 4-0. «Au niveau des individualités, il ne fait aucun doute que Lausanne est supérieur dans tous les secteurs. La blessure et l’incertitude autour de Stéphane Charlin ne jouent pas en faveur des Emmentalois (même si Luca Boltshauser est un bon gardien). Dans l’autre filet, Kevin Pasche a effacé tous les doutes autour de sa personne et aborde ses premiers play-off en tant que titulaire avec une confiance décuplée. La qualité intrinsèque de l’effectif vaudois et de son entraîneur Geoff Ward devrait faire la différence pour que Lausanne puisse facilement se qualifier en demi-finales, pour la deuxième année consécutive.»

Zurich (2e) - Kloten (7e)

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud 4-0. «Kloten a bataillé jusqu'en fin de soirée lundi pour arracher son ticket pour les séries. Les banlieusards ne devraient pas faire le poids contre leur «grand frères». Face à Ambri-Piotta, les limites des Aviateurs sont apparues au grand jour et face à une grosse cylindrée telle que les ZSC Lions, la sanction pourrait être sévère.»

Matthias Davet 4-1. «Le fait que Kloten a dû s’extirper de deux tours de play-in, après être passé si proche de la 6e place, va impacter les organismes et le mental des Aviateurs. Dans ce derby, Zurich et son effectif construit pour rouler sur la National League ne devrait pas avoir de problème face à son voisin. Selon moi, Kloten va quand même sauver l'honneur chez lui.»

Berne (3e) - Fribourg (6e)

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud 4-2. «Même si Berne n'a pas terminé en tête de la saison régulière, c'est l'équipe la plus forte et, surtout, la plus régulière depuis septembre dernier. Les Ours constituent probablement le pire tirage pour Fribourg Gottéron qui aurait sans doute préféré affronter Zoug lors de ce premier tour des play-off. La clé de ce duel? Berne sera-t-il en mesure d'imposer son jeu physique? Si oui, les Dragons vont peiner à rivaliser. À eux de faire en sorte de faire en sorte que ce ne soit pas le cas même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Surtout que l'arrivée de Miro Aaltonen renforce la ligne de parade du club de la capitale.»

Matthias Davet 2-4. «Un seul argument fait pencher la balance en faveur de Gottéron. Depuis l'arrivée de Lars Leuenberger fin décembre, les Dragons sont la meilleure équipe de National League. Aucune équipe n'a marqué autant de points depuis fin décembre. Un constat qui fait que les Fribourgeois sont en pleine confiance avant d'attaquer ce derby des Zähringen. Et tandis que Berne sera embêté avec sa situation devant les filets (qui mettre entre Reideborn ou Wüthrich?), Gottéron sait qu'il pourra compter sur un Reto Berra retrouvé.»

Zoug (4e) - Davos (5e)

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud 4-3. «Dans quel état de forme se présentera le EV Zoug? Sur le papier et sur ce qu'ils ont montré depuis septembre, les joueurs de Suisse centrale sont les mieux armés pour s'imposer lors de cette série. Mais la blessure de Lukas Bengtsson ainsi que celle de Fabrice Herzog viennent affaiblir le EVZ. Suffisamment pour que Davos s'en sorte? N'oublions pas que Zoug possède Leonardo Genoni devant son filet. Une assurance tous risques qui devrait faire la différence au final.»

Matthias Davet 3-4. «Sans aucun doute la série la plus indécise de ces quarts de finale. Zougois et Davosiens sont très proches au niveau de l’effectif. Pour les derniers play-off d'Andres Ambühl, les Grisons auront ce petit supplément d'âme en plus qui pourrait leur permettre de passer ce premier tour.»

Qui sera champion?

Grégory Beaud: Berne. «Au poker, parler en premier n'est pas franchement un avantage. Ici, par contre, c'en est un. Alors je vais continuer d'en profiter pour donner mon gros pari cette saison en premier: Berne est le favori pour devenir champion de Suisse. L'équipe de la capitale a une formation impressionnante et a fait preuve de constance depuis septembre dernier sans avoir forcément toujours eu les résultats en adéquation avec sa manière de jouer. L'arrivée de Miro Aaltonen est la cerise sur le gâteau pour les Ours. Reste à savoir s'ils auront un gardien qui sera capable de sortir du lot. Si oui, ils seront durs à arrêter.»

Matthias Davet: Fribourg. «Ne serait-ce pas tellement digne de Fribourg Gottéron, un club qui suit toujours sa propre histoire, de remporter son tout premier titre dans l'élite avec un entraîneur ad intérim qui sera rétrogradé assistant la saison prochaine? Deux arguments me font imaginer cela: la forme des Dragons sous Lars Leuenberger (lire plus haut) et le fait que le coach saint-gallois sait remporter un titre en prenant la tête d'une équipe en cours de saison (Berne, 2016). Au niveau des qualités individuelles et de l'appui du public, il est indéniable que Fribourg a tout en main pour réaliser un très gros coup cette année.»