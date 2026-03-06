Face à Genève, Bienne a manqué l'occasion de prendre le large avant d'affronter Langnau. Mais l'entraîneur, Christian Dubé, ne panique pas et sait que la rencontre de samedi sera primordiale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le Genevois Josh Jooris en rigole. «J'ai dit à Jimmy (ndlr: Vesey): 'C'est mon but.' Mais je ne le pensais pas du tout.» Pourtant, au moment de l'interview, le 3-2 de Genève-Servette face à Bienne lui était bien accordé. Alors que, à part se retrouver au fond du filet, le No 19 des Aigles n'a pas fait grand-chose sur cette action.

Un moment plutôt controversé, qui a finalement été le tournant du match. Derrière, Genève prenait deux longueurs d'avance et jamais les Seelandais ne sont parvenus à revenir. La bonne nouvelle pour eux est que Langnau a également perdu à l'Ilfis face à Fribourg et que la rencontre entre les deux clubs, samedi, va valoir très cher pour une place en play-in. Interview à chaud avec Christian Dubé, coach des Biennois.

On n'a pas l'impression que Bienne a fait un si mauvais match mais, au final, il y a quand même une défaite.

On n'a effectivement pas donné grand-chose. Au deuxième tiers, Genève a cinq tirs et marque deux fois. Sur le troisième but, je ne suis même pas sûr de ce qu'il se passe exactement. Mais on n'a vraiment pas joué un mauvais match. Il faut aussi regarder notre alignement et les défenseurs qu'on avait. Donc je dis chapeau aux gars: on s'est bien battus. En face, c'est une bonne équipe et tu ne peux pas leur donner beaucoup de chances. Leur power-play nous a fait mal et on encaisse sur une erreur d'inattention. Contre des équipes comme ça, ça ne pardonne pas.

Cette équipe est encore relativement jeune. Est-ce que tu vois de belles choses et des progrès?

Oui. Comme je l'ai dit, on n'a pas donné beaucoup à une grosse équipe comme Genève. Je vois une évolution. Les gars se battent et l'attitude est très bonne chaque soir. On ne lâche pas. On aurait même pu revenir à 5-4 à la fin. Mais bon, on ne peut jamais refaire le match après coup. Depuis que je suis ici, je suis très content de l'équipe. Il faut être honnête: sur le papier, on n'a pas une des meilleures équipes de la ligue. Mais tout ce que je demande, c'est l'attitude et de ne pas avoir peur. Et ça, les joueurs le montrent.

Il y a ce but du 3-2 qui est un tournant dans le match. Quelle est ta vision de cette action?

C'est une erreur d'inattention. On veut mettre la pression, mais on oublie de voir que l'attaquant de Genève part en contre. Ce sont des choses qu'on ne peut pas se permettre dans ce genre de situation. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se retrouve dans cette position cette saison: on a trop de petits manques et de petites erreurs. Et ça ne pardonne pas.

Les arbitres sont allés voir la vidéo. Quelles explications t'ont-ils données?

Ils m'ont dit que c'est notre joueur qui fait trébucher l'attaquant et le pousse dans le gardien. Je pense que s'ils n'accordent pas le but, ils doivent me donner une pénalité. Donc ils ont décidé d'accorder le but, et c'est tout à fait normal.

Bienne reste malgré tout dans la course au play-in.

Oui. On gagne le prochain match et peut-être qu'on est qualifiés. On s'est mis dans cette position-là et c'est à nous d'en profiter.

Samedi, il y a ce match important face à Langnau. Comment le vois-tu?

Pour moi, ça ne change rien. On sait tous l'importance du match, mais on va jouer comme on le fait d'habitude. Depuis un mois, on aime notre hockey. Les gars savent comment on doit jouer et on va continuer comme ça.

On peut presque dire que ce sera comme un match 7 de play-off…

Oui, exactement. Mais honnêtement, on est déjà en mode play-off depuis un moment. À Berne, c'était déjà un gros match. Il y en a eu plusieurs où on ne pouvait pas se permettre de perdre. On est dans cet état d'esprit depuis quelques semaines.

C'est quand même positif d'être maître de votre destin…

Oui. Sur un match, tout peut arriver. On s'est mis dans cette situation-là, maintenant il faut en profiter. Comme je l'ai dit, on va tout faire pour gagner.

Comment vas-tu préparer ce match mentalement?

Le travail mental a déjà été fait depuis que je suis ici. Quand je suis arrivé, l'équipe était un peu au fond du bac. L'attitude a totalement changé. Maintenant, il ne faut pas trop changer les choses. C'est un match comme les autres: il faut jouer comme on le fait depuis un moment.