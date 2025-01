Todd Elik n'était pas un enfant de chœur et a écopé d'une suspension historique. Photo: 2001 © McFreddy Photo Presse

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans le petit monde du hockey suisse, l'action de Sakari Manninen, mercredi soir, fait énormément parler. Chacun y va de son avis sur la sanction encourue par le Finlandais de Genève-Servette. Une chose est sûre: il sera suspendu. Et probablement très lourdement, d'ailleurs. Au lendemain de son coup de crosse dans le bas du dos de Georges Huguet, juge de ligne, l'instance disciplinaire a déjà retiré l'attaquant de la circulation pour au moins un match. Une sanction provisionnelle qui donne le temps au Juge unique de faire son travail.

Ce geste devrait valoir une suspension supérieure à cinq matches au joueur des Vernets si l'action est classée en catégorie III, le plus haut degré possible. Il y a fort à parier que ce soit le cas. Si le plancher est situé à cinq matches dans le règlement pour un tel cas, aucun plafond n'est fixé. Par le passé, les peines ont été beaucoup plus lourdes. Coup d'œil dans le rétro.

Todd Elik (2003): 9 mois, réduit à 10 matches

Les nostalgiques du hockey des années 2000 se souviennent forcément de Todd Elik. Joueur génial, il n'avait pas son pareil pour dégoupiller à tout moment. Lors d'un match face à Fribourg Gottéron, le Canadien a donné un coup de canne dans les mollets du juge de ligne, Daniel Wirth. En première instance, le juge unique l'a suspendu pour neuf mois. La cours d'appel a drastiquement réduit la peine puisqu'il n'a finalement été suspendu que pour dix matches dont la moitié a pu être purgées lors de rencontres amicales.

Antonio Rizzello (2010): 10 matches

Lors d'une rencontre entre son équipe de Rapperswil et Fribourg, l'attaquant a délibérément commis une agression contre le juge de ligne, Andreas Abegglen. À l'époque, de tels cas étaient passibles de sanctions allant de 10 à 15 matches. Antonio Rizzello avait reçu la peine minimale pour une telle action selon les tabelles de 2010.

Marco Maurer (2016): 11 matches, réduit à 7

Alors joueur du HC Bienne, Marco Maurer s'est fait l'auteur d'un geste évitable à l'encontre d'un arbitre. Le rugueux défenseur n'a rien fait pour éviter le juge de ligne, Gilles Mauron, lui a même asséné un coup de crosse. Le Juge unique avait justifié sa sanction de 11 matches comme suit: «Aucune tentative d’esquive n’est constatée. Un contact avec la crosse et le geste pour repousser l’arbitre sont des comportements que l’on retrouve lors de duels avec l’adversaire. Le caractère intentionnel de l’action est ainsi indéniable».

Le club et le joueur ont fait appel. En deuxième instance, la peine a été réduite à sept rencontres de suspension. «Le fait que l'objectif primaire de son action ne visait par le juge de ligne, mais l'adversaire et donc le travail défensif lié à cette action est considéré comme circonstance atténuante».

Fabrice Herzog (2015): 7 matches

L'attaquant international a été sanctionné pour une charge contre l'arbitre Andreas Koch lors du match entre Zoug et le HC Lugano. À la 31e minute, après un duel, Fabrice Herzog s'est tourné sur la gauche et a renversé l'arbitre. Le Juge unique, Reto Steinmann a considéré cet incident comme une agression intentionnelle. Maglré un appel de la part du club et du joueur, la sanction a été maintenue.

Romain Loeffel (2014): 7 matches

Lors d'un derby entre Genève-Servette (son club de l'époque) et le Lausanne HC, le défenseur neuchâtelois est entré en collision avec le juge de ligne Roger Bürgi. Sa défense? Il l'a pris pour un adversaire. «Cette argumentation n’est pas crédible. Les images prouvent que l’action de l’accusé est le résultat d’une frustration», a contré le Juge unique Reto Steinmann pour justifier une sanction de sept matches contre l'arrière international suisse.

Juraj Kolnik (2010): 7 matches

Le joueur slovaque de Genève-Servette a touché un arbitre avec sa crosse en fin de match. Selon la victime, il était difficile de voir une intentionnalité dans le geste de Juraj Kolnik. Un avis que n'a pas partagé le Juge unique Reto Steinmann pour qui il s'agissait d'une voie de fait contre Stean Eichamnn, le directeur de jeu. L'attaquant des Vernets a été suspendu pour sept rencontres.