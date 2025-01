Que risque Sakari Manninen pour son coup de crosse contre un arbitre?

À Zoug, le Genevois Sakari Manninen a écopé d'une pénalité de match pour avoir donné un coup à un arbitre. Une enquête a déjà été ouverte et une suspension d'un match prononcée. Mais à quelle hauteur se montera la sanction? Analyse.

Enquête et suspension provisionnelle

Sakari Manninen (de dos) a donné un cross-check à un juge de ligne. Photo: freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après la raclée ramassée par Genève à Zoug (7-4), tout le monde ne parlait pourtant que du geste de Sakari Manninen dans les couloirs de la Bossard Arena. Comme une vente aux enchères, chacun y est allé de son «prix» pour le geste du Finlandais. Cinq à gauche, huit à droite, entre cinq et dix au milieu. Mais à quelle hauteur le juge unique va-t-il «adjuger» la sanction pour le meilleur compteur de Genève-Servette? «Ce qu'il fait est incompréhensible et choquant, nous confie un spécialiste du milieu de l'arbitrage. Il va prendre cher.»

Une première indication est tombée jeudi matin. La Ligue a annoncé l'ouverture d'une procédure contre l'attaquant des Vernets et une suspension d'un match a d'ores et déjà été prononcée. Cela veut donc dire qu'il manquera le match à Ambri, vendredi soir. Mais d'autres devraient suivre. Combien?

Mais pour avoir un avis plus précis, il faut jeter un coup d'œil dans le règlement pour voir dans quelle direction cela peut partir. C'est aux points No 39 et 40 de l'interprétation des règles de l'IIHF par la National League que cela se passe: «Incorrection envers les officiels / Agression physique contre les officiels». Voici les cas traités ici.

«Tout joueur, manager, coach, membre du staff ou fonctionnaire de club qui insulte ou dénigre un arbitre, qui retient un arbitre ou porte atteinte à son intégrité physique, notamment de manière grave ou répétée, sera sanctionné d’une pénalité de méconduite pour le match et exclu du match. Le cas doit être rapporté à l’organe en charge des affaires disciplinaires pour examen.» C'est précisément ce qui est arrivé à Sakari Manninen qui a été renvoyé sous la douche pour violence physique sur un officiel.

Plus de cinq matches?

Après la partie, les directeurs de jeu ont rempli un rapport qui a été transmis au Juge unique. Ce dernier décide de la suite de la procédure. Ce sera selon toute vraisemblance une enquête disciplinaire qui devra déterminer dans quelle catégorie sera classée cette action.

Il y a fort à parier que cela soit dans la catégorie III, le plus haut degré possible. «La catégorie III englobe tous les cas dans lesquels un joueur porte atteinte intentionnellement à l’intégrité physique d’un arbitre ou d’un juge de ligne.» Difficile, après avoir vu les images, de ne pas voir une intentionnalité de la part de Sakari Manninen dans cette action. Quelle peine pour une action classée ainsi? «La sanction dans cette catégorie est une suspension d’au moins cinq matchs, avec une amende fixée selon le tarif des amendes», selon le règlement.

Le précédent Pouliot

Aucune limite supérieure n'est fixée dans le document officiel. Dans un passé récent, un joueur a reçu plus de cinq matches de suspension pour une telle infraction: Marc-Antoine Pouliot (Genève, 6 matches). En janvier 2022, l'attaquant du GSHC avait heurté un arbitre en plein match. Si la scène est plus spectaculaire, car tout le monde se trouvait en mouvement, l'intentionnalité paraît tout de même bien moindre que pour Sakari Manninen. Est-ce que cela aura une influence sur la punition?

Il reste 18 matches de saison régulière à Genève-Servette. Le GSHC pourra-t-il compter sur son top scorer pour la majorité des parties restantes? Cela semble possible. Sûr? Non.