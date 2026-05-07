Berne résilie le contrat de son capitaine Ramon Untersander

ATS Agence télégraphique suisse
Ramon Untersander évoluait à Berne depuis la saison 2015/16 et a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec le club de la capitale. Ces deux dernières saisons, il évoluait avec le «C» de capitaine. On ne sait encore rien de son avenir sportif.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation