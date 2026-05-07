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Trois fois champion
Berne résilie le contrat de son capitaine Ramon Untersander

Comme il l'avait déjà annoncé fin avril, le CP Berne se sépare de son capitaine Ramon Untersander. Le club et le défenseur de 35 ans ont résilié d'un commun accord leur contrat qui courait jusqu'en 2028.
Publié: 11:04 heures
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Ramon Untersander quitte le CP Berne.
Photo: Claudio de Capitani/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Ramon Untersander évoluait à Berne depuis la saison 2015/16 et a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec le club de la capitale. Ces deux dernières saisons, il évoluait avec le «C» de capitaine. On ne sait encore rien de son avenir sportif.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
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