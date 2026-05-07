Berne résilie le contrat de son capitaine Ramon Untersander

Comme il l'avait déjà annoncé fin avril, le CP Berne se sépare de son capitaine Ramon Untersander. Le club et le défenseur de 35 ans ont résilié d'un commun accord leur contrat qui courait jusqu'en 2028.

ATS Agence télégraphique suisse

Ramon Untersander évoluait à Berne depuis la saison 2015/16 et a remporté trois titres de champion (2016, 2017 et 2019) ainsi qu'une Coupe de Suisse (2021) avec le club de la capitale. Ces deux dernières saisons, il évoluait avec le «C» de capitaine. On ne sait encore rien de son avenir sportif.