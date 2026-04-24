Le HC Ajoie remercie ses nombreux joueurs sur le départ

Plusieurs joueurs voient leur contrat avec le HC Ajoie se terminer. Le club jurassien a tenu à remercier les nombreux joueurs qui quittent le club.

Blick Sport

Les étrangers Pierre-Edouard Bellemare et Frédérik Gauthier. Les gardiens Damiano Ciaccio, Benjamin Conz et Killian Bernasconi. Ainsi que Jannik Fischer, Arno Nussbaumer, Elvis Schläpfer, Reto Schmutz, Thomas Thiry et Emils Veckaktins. Telle est la liste des joueurs qui «ne feront pas partie de l'effectif du HC Ajoie la saison prochaine», a communiqué le club ajoulot.

Les (ex-)Vouivres sont remerciées par le club pour «leur engagement sous les couleurs [jaune et noir]». Les Ajoulots n'oublient pas de saluer également les entraîneurs assistants Gregory Sciaroni et Juha-Pekka Hytönen, eux aussi en fin de contrat. «Tout le club se réjouit désormais de se concentrer pleinement et uniquement sur la saison 2026/27», communique pour finir le HC Ajoie.