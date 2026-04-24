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Bellemare, Ciaccio, Gauthier
Le HC Ajoie remercie ses nombreux joueurs sur le départ

Plusieurs joueurs voient leur contrat avec le HC Ajoie se terminer. Le club jurassien a tenu à remercier les nombreux joueurs qui quittent le club.
Publié: 14:01 heures
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Dernière mise à jour: il y a 19 minutes
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Pierre-Edouard Bellemare et de nombreux joueurs du HCA quittent le club.
Photo: Jonathan Vallat/freshfocus
Blick Sport

Les étrangers Pierre-Edouard Bellemare et Frédérik Gauthier. Les gardiens Damiano Ciaccio, Benjamin Conz et Killian Bernasconi. Ainsi que Jannik Fischer, Arno Nussbaumer, Elvis Schläpfer, Reto Schmutz, Thomas Thiry et Emils Veckaktins. Telle est la liste des joueurs qui «ne feront pas partie de l'effectif du HC Ajoie la saison prochaine», a communiqué le club ajoulot.

Les (ex-)Vouivres sont remerciées par le club pour «leur engagement sous les couleurs [jaune et noir]». Les Ajoulots n'oublient pas de saluer également les entraîneurs assistants Gregory Sciaroni et Juha-Pekka Hytönen, eux aussi en fin de contrat. «Tout le club se réjouit désormais de se concentrer pleinement et uniquement sur la saison 2026/27», communique pour finir le HC Ajoie.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
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