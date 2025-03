Le directeur sportif d'Ambri Paolo Duca s'est pris le bec avec des supporters saint-gallois. Markus Bütler, CEO de Rapperswil, s'irrite de leur comportement et de celui de Chris DiDomenico. Il estime que les arbitres doivent en faire plus.

L'entraîneur d'Ambri, Luca Cereda, n'a cessé de lever les yeux vers les gradins. La rangée la plus basse se trouve juste au-dessus du banc des joueurs.

L’ambiance lors du match entre Rapperswil et Ambri ce jeudi soir était très tendue. Chris DiDomenico, devenu papa juste avant la rencontre, était au centre de cette agitation. Le Canadien a provoqué ses adversaires et bien sûr leurs supporters. La frustration du public saint-gallois s’est alors fait sentir. Après le but salvateur de DiDomenico, qui a évité une fin de saison aux Léventins, le joueur a été la cible de jets de gobelets alors qu’il répondait à des questions pour TeleTicino. Il a été poussé à rentrer au vestiaire par son coach.

Après les poignées de main avec leurs adversaires en fin de match, les joueurs d’Ambri se sont fait insulter par des spectateurs qui étaient juste derrière le banc des joueurs. DiDomenico en tête. Le directeur sportif des Tessinois, Paolo Duca, ne s’est pas laissé faire et il s’est même chamaillé avec quelques supporters. Le défenseur d’Ambri Jesse Zgraggen et le gardien de Rapperswil Melvin Nyffeler ont tenté de calmer la situation.

Le CEO de Rappi agacé par DiDo

Quelques minutes plus tard, Paolo Duca était toujours énervé en sortant du vestiaire. «Je suis content du match, il était équilibré», disait-il avant d’enchaîner: «Moi aussi, je suis très émotif. Mais il y a des limites à ne pas franchir.» L’ex-joueur ne souhaitait pas en dire plus sur les incidents. Mais lorsque les joueurs reçoivent des projectiles divers et même lorsqu’ils sont malmenés verbalement, il n’est pas exagéré de dire que ces limites sont dépassées.

C’est aussi l’avis de Markus Bütler. Le CEO de Rapperswil assure que les images seront visionnées par la sécurité. «Nous n’hésiterons pas à tirer les conséquences d’un comportement clairement répréhensible», a déclaré l’homme de 52 ans. Outre le comportement de ses supporters, l’attitude de Chris DiDomenico l’agace particulièrement. «Tant que certains joueurs peuvent faire ce qu’ils veulent sans être tenus de rendre des comptes, ils doivent s’attendre à des réactions», précise Markus Bütler.

«Je ne défends pas leur comportement»

Il souligne toutefois que cela ne signifie pas que les supporters peuvent tout se permettre: «Je ne défends pas leur comportement», précise-t-il. Le club a déjà prouvé par le passé qu’il prenait des mesures face à ses supporters les plus turbulents. La pose d’une vitre de sécurité est à l’ordre du jour depuis des années, notamment depuis un accident au cours duquel un spectateur a été touché par un puck. Mais son installation est encore en suspens auprès de la ville de Rapperswil. «Faut-il d’abord qu’il se passe quelque chose?», de demande le CEO.

Markus Bütler met également en cause les arbitres dans cette situation. Selon lui, ils auraient tout à fait les moyens d’agir contre les joueurs provocateurs. Ils pourraient par exemple infliger une pénalité de dix minutes pour des gestes en direction d’un adversaire ou du banc de l’équipe adverse. «Les arbitres n’ont pas le courage sanctionner», termine-t-il.