Les 5 conseils de Carlos Varela à Hockey Manager

Matthias Davet Journaliste Blick

Carlos Varela est un grand fan de Hockey Manager. Photo: Pius Koller

Certains connaissent Carlos Varela, l'ancien joueur de Servette, Bâle, Young Boys ou Neuchâtel Xamax. D'autres connaissent Carlos Varela, le consultant sur la chaîne Blue. Mais peu connaissent Carlos Varela, le fan de «fantasy», ce «jeu où les participants endossent le rôle de propriétaires d'équipes sportives, et défient d'autres joueurs sur la base des résultats des vrais joueurs et équipes» écrit Wikipedia.

«Hockey Manager? Ça doit être ma 10e saison, un truc comme ça», confie celui qui évolue dans plusieurs ligues du jeu dédié à la National League. Et il s'en sort généralement bien. Est-il donc d'accord de nous partager quelques-uns de ses secrets ou garde-t-il tout pour lui? «Ah non non, moi, je donne tout, rigole-t-il. De toute façon, il n'y a pas de formule magique.» Alors c'est parti pour les cinq conseils de Carlos Varela.

1 Disséquer les matches de préparation

«Ceux de toutes les équipes! Je note tout ce qui se passe sur la glace pendant les matches de préparation, même quand ils jouent contre des équipes de 1re Ligue. C'est la chasse: il faut regarder qui fait des points, qui joue avec qui. Mais j'adore le faire, même si ça prend des heures et des heures.»

2 Aller à la pêche aux infos

«Ensuite, je pars aux infos avec les contacts que j'ai dans les clubs. J'en avais à Davos, à Berne et ils me conseillent les jeunes à prendre. Maintenant, ça m'énerve un petit peu car le site donne beaucoup d'informations concernant les transferts les plus fréquents et ça bâcle mon travail de recherche (rires).»

3 Étudier le calendrier et spéculer

«J'analyse toutes les valeurs des joueurs et le calendrier jusqu'au premier changement des valeurs. Si une équipe à un calendrier difficile ou beaucoup de matches à l'extérieur, je vais peut-être – et je précise peut-être – snober ses joueurs en spéculant sur le fait que les stars vont perdre de la valeur. Et regarder qui joue peut-être davantage de matches au début.»

4 Étudier les valeurs des joueurs

«Si je vois un joueur à 5 millions qui est dans la ligne des stars et qu'elle a bien tourné lors des matches de préparation, je vais le prendre. Il pourra être crédité d'assists ou de buts parce qu'il jouera à côté de deux joueurs extrêmement chers – que tu ne pourras peut-être pas te permettre de prendre. Et il ne faut pas oublier que plus les matches de préparation se rapprochent du début du championnat, plus les lignes deviennent concrètes.»

5 Suivre les dernières infos

«Avant le coup d'envoi de la saison, je vais toujours faire un tour sur les forums de fans ou les sites des clubs. Il y a des gens dans chaque club qui suivent très bien les matches. On sait que les blessures sont rarement indiquées et il faut partir aux infos pour éviter la bourde et gaspiller un transfert sur un joueur incertain. Et avec tout ça, ça fait déjà pas mal de travail.»

Bonus: Faire parler le cœur

«Ça, ce n'est pas un conseil. Mais j'aime bien chaque année prendre 2-3 joueurs des clubs que je vais suivre en live. Normalement, je prends la star du CP Berne dans mon équipe. Et aussi des Genevois. J'aime vivre les émotions et je sais que c'est un défaut que j'ai.»