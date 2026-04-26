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Avant l'acte V
Davos - Fribourg: Une grosse surprise de part et d'autre!

L'acte V de la série entre Davos et Fribourg Gottéron se jouera avec des choix d’alignement inattendus. Les deux équipes ont réservé une surprise par rapport à ce qu’elles avaient montré vendredi à la BCF Arena.
Publié: 18:31 heures
|
Dernière mise à jour: 18:50 heures
1/2
Fribourg et Davos sont dos à dos après quatre matches de cette finale.
Photo: Pius Koller
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

Au moment de la divulgation des compositions, les deux entraîneurs ont procédé à une modification majeure pour cette cinquième rencontre. Et pas seulement d'un côté. Les deux équipes ont en effet annoncé un changement de taille.

Davos se présente sans Brendan Lemieux, relégué au rôle de surnuméraire. Il est remplacé par Filip Zadina. L'attaquant tchèque était absent vendredi du côté de Fribourg après avoir été touché au genou par un coup de crosse adverse.

Tino Kessler prend ainsi la place de Brendan Lemieux dans l'alignement des Grisons avec Enzo Corvi et Matej Stransky. C'est donc Filip Zadina qui jouera avec Beni Waidacher et Rasmus Asplund au sein de la deuxième ligne.

Fribourg n'est pas en reste en ce qui concerne les surprises. Juuso Arola est en effet de retour dans la défense des Dragons après avoir manqué un match. Il ne remplace toutefois pas l'insuffisant Michael Kapla, mais Patrik Nemeth. Si la raison de son absence n'est pas spécifiée, on peut raisonnablement supposer que le Suédois n’est pas à 100% prêt à tenir sa place ce dimanche soir dans les Grisons.

Hormis cette rocade dans l'arrière-grade, le coach Roger Rönnberg a décidé de proposer la même composition que vendredi soir à domicile. Les gardiens se nomment évidemment Sandro Aeschlimann pour Davos et Reto Berra pour Fribourg Gottéron. Cette cinquième rencontre sera à suivre sur Blick dès 20h.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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