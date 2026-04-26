L'acte V de la série entre Davos et Fribourg Gottéron se jouera avec des choix d’alignement inattendus. Les deux équipes ont réservé une surprise par rapport à ce qu’elles avaient montré vendredi à la BCF Arena.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au moment de la divulgation des compositions, les deux entraîneurs ont procédé à une modification majeure pour cette cinquième rencontre. Et pas seulement d'un côté. Les deux équipes ont en effet annoncé un changement de taille.

Davos se présente sans Brendan Lemieux, relégué au rôle de surnuméraire. Il est remplacé par Filip Zadina. L'attaquant tchèque était absent vendredi du côté de Fribourg après avoir été touché au genou par un coup de crosse adverse.

Tino Kessler prend ainsi la place de Brendan Lemieux dans l'alignement des Grisons avec Enzo Corvi et Matej Stransky. C'est donc Filip Zadina qui jouera avec Beni Waidacher et Rasmus Asplund au sein de la deuxième ligne.

Fribourg n'est pas en reste en ce qui concerne les surprises. Juuso Arola est en effet de retour dans la défense des Dragons après avoir manqué un match. Il ne remplace toutefois pas l'insuffisant Michael Kapla, mais Patrik Nemeth. Si la raison de son absence n'est pas spécifiée, on peut raisonnablement supposer que le Suédois n’est pas à 100% prêt à tenir sa place ce dimanche soir dans les Grisons.

Hormis cette rocade dans l'arrière-grade, le coach Roger Rönnberg a décidé de proposer la même composition que vendredi soir à domicile. Les gardiens se nomment évidemment Sandro Aeschlimann pour Davos et Reto Berra pour Fribourg Gottéron. Cette cinquième rencontre sera à suivre sur Blick dès 20h.