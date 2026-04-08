Un retour de marque pour Fribourg Gottéron

Marcus Sörensen est de retour dans l'alignement de Fribourg! Le Suédois sera en première ligne pour le troisième duel de la demi-finale entre Gottéron et Genève-Servette.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lundi déjà, le département communication de Fribourg avait joué avec les nerfs des supporters. Sur un post Instagram, le responsable réseaux sociaux avait affiché une photo de Marcus Sörensen, présent sans maillot distinctif sur la glace lors d'un entraînement. Finalement, le Suédois de Gottéron n'avait pas été aligné le soir même, pour l'acte II face à Genève-Servette.

Ce mercredi matin, rebelote. Cette fois, le No 9 était aux côtés de son acolyte, Lucas Wallmark. Les deux hommes seront, par contre, bel et bien sur la glace ensemble pour le coup d'envoi du troisième duel des demi-finales. Blessé depuis le 3 janvier, «Couscous» va donc faire son retour. Un apport de choix pour les Dragons, puisqu'il a inscrit 32 points cette saison en autant de matches.

La veille de ce retour, Marcus Sörensen avait avoué à «La Liberté» se sentir prêt. Toujours selon le quotidien fribourgeois, Roger Rönnberg lui a fait passer une sorte d'entretien d'embauche pour lui permettre de réintégrer l'effectif. Celui-ci semble donc avoir été concluant.

Logiquement, le Scandinave sera aligné aux côtés de deux compatriotes, Lucas Wallmark et Jacob de la Rose. Jan Dorthe, qui occupait cette position jusqu'à présent, descend en quatrième ligne, en lieu et place de Daniel Ljunggren. Surnuméraire, le joueur de Thurgovie fait son retour en gradins.

Luca Hischier sur le troisième bloc

Dans les rangs genevois, il n'y a quasi aucune surprise. Ville Peltonen a décidé de repartir avec pratiquement les mêmes alignements que lors des deux premiers actes. Marc-Antoine Pouliot, qui n'avait pas disputé la moindre minute de jeu lundi, est annoncé 13e attaquant sur la feuille de match. Luca Hischier prend sa place sur le troisième bloc, aux côtés de Vincent Praplan et Simas Ignatavicius.

Pour le moment dans cette demi-finale, l'équipe évoluant à domicile s'est imposée. Pour le retour de Marcus Sörensen et au lendemain de son anniversaire, Fribourg aimerait bien poursuivre cette tendance.