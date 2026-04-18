Fribourg ou Davos sera champion de Suisse dans quelques jours. Blick a interrogé plusieurs personnalités fribourgeoises pour leur demander leur pronostic pour cette finale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Alexis Monney, skieur alpin

«Je pense que Gottéron va gagner. Tous les matches vont être très serrés, mais il faudra faire preuve de discipline et éviter au maximum les fautes inutiles. Ça s'est très bien passé de ce côté contre Genève, en demi-finales.

Clairement, les Dragons vont pouvoir poser des problèmes à Davos. Mais attention, les Grisons ont réalisé une sacrée saison régulière et n'ont pas eu trop de souci en quarts et en demies. Gottéron a les moyens et, avec l'envie, ça peut le faire. J'espère et j'y crois. Ce serait magnifique de pouvoir réaliser cela pour la dernière saison de Julien (ndlr Sprunger).

Je vois bien une victoire finale à la maison, donc je vais dire 4-2 pour Gottéron. Ce serait incroyable et tout Fribourg exploserait si ce scénario venait à se produire (rires).»

Lord Betterave, humoriste

«Mon pronostic officiel, pour être positif, joyeux et insuffler de l'énergie envers l'équipe, ce sera 4-2 pour Gottéron. Le scénario parfait avec une victoire à domicile.

Davos a des réjouissances toute l'année: une station de ski, le WEF et la Coupe Spengler. Pour Fribourg, ce serait mérité pour tout le canton, avec toutes ces familles qui viennent de toutes les couches de la société.

Il y aurait aussi de belles célébrations en l'honneur de Reto Berra, Julien Sprunger et Hubert Waeber. Ce serait mérité pour ce public fidèle, joyeux et nombreux. C'est pour toutes ces raisons que Gottéron va gagner!»

Volkan Oezdemir, combattant à l'UFC

«Le hockey, ce n’est pas le sport que je connais le mieux, mais en tant que Fribourgeois, Gottéron fait forcément partie de nous. Donc évidemment, je les vois gagner.

Après, si j’essaie de regarder ça un peu plus objectivement, je pense que ça va être une finale très serrée. On parle du 1er contre le 2e, avec Davos favori sur le papier, donc chaque match va se jouer sur des détails. J’ai aussi compris que les gardiens ont un rôle énorme à ce stade, et si Berra est en forme, ça peut clairement faire pencher la balance.

Il y a aussi ce contexte autour de l’équipe, l’énergie, les histoires comme celle de Sprunger… On sent qu’il peut se passer quelque chose de spécial. Donc je dirais Gottéron en 6, pour aller chercher ça à la maison.»

Michel Aebischer, footballeur de Pise et de l'équipe de Suisse

«Gottéron va gagner 4-2. Pourquoi? Parce que les Dragons ont une très bonne équipe cette saison. Déjà, ils ont des étrangers dominants. La cerise sur le gâteau: Marcus Sörensen a pu revenir durant ces play-off après sa blessure.

Mais, surtout, il y a une belle homogénéité entre les quatre lignes. Chacune peut marquer et faire la différence. À l'époque, il n'y avait peut-être qu'un bloc ou deux qui pouvaient marquer, mais là, ce n'est plus le cas. Et c'est très important.

Et, finalement, l'entraîneur fait beaucoup dans une équipe. Et Roger Rönnberg fait du très bon travail. Tout ça mis ensemble, ça fait un bon mélange pour voir Fribourg gagner ce premier titre. Je suis très positif et je pense que ça va le faire!»

Natan Jurkovitz, basketteur de Fribourg Olympic

«Je vois Gottéron s'imposer 3-4 dans cette série. C'est une équipe qui a fait le plein de confiance dernièrement. Elle l'a accumulée en venant à bout de Rapperswil lors d'une série très compliquée en quarts de finale et, ensuite, grâce à sa large victoire contre Genève en demies.

Davos, c'est la meilleure équipe du championnat et ça va être très dur. Mais, grâce au soutien de son public et à un match fou lors de l'acte VII, Gottéron va gagner la série et remporter le tout premier titre de son histoire.»