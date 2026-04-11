Denis Malgin a brillé en quarts de finale face à Lugano, mais n'arrive à rien face à Davos en demi-finale! Où se situe le problème du magicien des ZSC Lions? Le retour attendu de Sven Andrighetto va-t-il tout changer d'un coup?

Marcel Allemann

C’est une statistique presque irréelle, qui fait même mal aux yeux tant elle semble incroyable. En sept matches cette saison contre Lugano (trois en saison régulière, quatre en play-off), Denis Malgin a accumulé 15 points (5 buts, 10 assists). Face à Davos, en revanche, le magicien de 29 ans reste désespérément bloqué à zéro en six rencontres (deux en saison régulière, quatre en play-off).

Son retour fracassant en quart de finale contre Lugano, après un mois d’absence pour blessure, avait impressionné tout le monde. Le centre des ZSC Lions était passé de zéro à cent en un instant, multipliant les gestes décisifs et rendant fous les Tessinois. Aujourd’hui, c’est l’inverse qui interpelle: contre Davos, plus rien ne fonctionne. Comme si la magie avait disparu. En y ajoutant ses prestations déjà discrètes en saison régulière, le constat s’impose: Denis Malgin n'est plus le même lorsqu'il affronte Davos.

«Je veux aussi marquer 15 points contre Davos»

Interrogé sur ce contraste saisissant, Denis Malgin répond d’abord avec humour: «Il faut demander à Blick.» Puis, plus sérieusement: «Je n’ai pas vraiment d’explication. Ce n’est pas comme si je n’avais pas d’occasions. J’ai envie de les mettre et de marquer aussi 15 points contre Davos.» L’attaquant de l’équipe de Suisse refuse toutefois l’idée qu’il existerait des adversaires qui lui conviennent moins que d’autres.

Une frustration maîtrisée

L'artiste ne triche pas et ne lâche rien. «Ce n’est pas simple en ce moment, mais je ne vais pas baisser la tête. Parfois ça rentre, parfois non. Il n'y a pas un bouton magique où il suffit d'appuyer pour faire tomber les buts», glisse-t-il. Frustré de ne pas pouvoir aider davantage son équipe, il assure néanmoins avoir gagné en maturité: «J’ai vieilli. J’essaie de moins montrer mes émotions, de rester positif et de faire mieux lors du prochain shift.»

Le retour de Sven Andrighetto va-t-il tout changer?

Difficile aussi d’ignorer l’absence de Sven Andrighetto, son complice de la première ligne zurichoise, blessé lors du troisième acte contre Lugano. Un coup dur qui n’avait pas empêché Denis Malgin de briller en fin de série face aux Tessinois, mais qui se fait nettement sentir contre Davos. «Un joueur comme lui manque forcément, mais nous avons quand même une très bonne équipe», souligne-t-il.

Selon nos informations, Sven Andrighetto est tout proche d’un retour. Vendredi, sa participation au match 4 a été écartée au dernier moment, mais sa présence pour l’acte potentiellement décisif de dimanche à Davos n’aurait rien de surprenant. Et avec lui, c’est peut-être toute l’attaque zurichoise — Denis Malgin en tête — qui pourrait retrouver des ailes.

«On va à Davos pour livrer un match solide, puis on verra. L’objectif est de gagner là-bas et de ramener la série à Zurich», conclut le magicien des ZSC Lions.