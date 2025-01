Jan Cadieux retrouve de l'emploi

Jan Cadieux va retrouver l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Jan Cadieux a (temporairement) retrouvé de l'embauche. L'entraîneur, limogé par Genève-Servette en décembre 2024, a été choisi par Patrick Fischer pour être son assistant lors des Beijer Hockey Games qui auront lieu la semaine prochaine. L'ancien technicien des Aigles n'est pas le seul coach remercié dernièrement qui viendra épauler le sélectionneur puisque Luca Gianinazzi, à Lugano il y a encore deux semaines, sera également sur le banc de l'équipe de Suisse.

Jan Cadieux, déjà assistant de Patrick Fischer lors de la saison 2017/18, va donc retrouver le banc de l'équipe de Suisse. S'il sera là face à la Finlande jeudi à Langnau et face à la Suède et la Tchéquie, à Stockholm, rien n'a été annoncé pour la suite et une éventuelle participation au Mondial.

La première de Kevin Pasche

Au niveau des joueurs, Kevin Pasche va porter les couleurs de l'équipe de Suisse pour la première fois. Le gardien du Lausanne HC a été convoqué par Patrick Fischer et c'est mérité pour le dernier rempart vaudois, qui a déjà réalisé huit blanchissages cette saison – ce qui en fait le meilleur gardien dans cette statistique.

La sélection suisse pour les Beijer Hockey Games Gardiens (3): Stéphane Charlin (Langnau), Kevin Pasche (Lausanne), Ludovic Waeber (Kloten) Défenseurs (9): David Aebischer (Lugano), Iñaki Baragano (Rapperswil), Tim Berni (Genève-Servette), Giancarlo Chanton (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda/SHL), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (Zoug), Sven Jung (Davos), Romain Loeffel (Berne) Attaquants (15): Nicolas Baechler (Zurich), Christoph Bertschy (Fribourg Gottéron), Enzo Corvi (Davos), Luca Fazzini (Lugano), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Mike Künzle (Zoug), Tyler Moy (Rapperswil), Marco Müller (Lugano), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau), Tristan Scherwey (Berne), Sandro Schmid (Fribourg Gottéron), Justin Sigrist (Zurich), Calvin Thürkauf (Lugano)

Dario Rohrbach est l'autre néophyte de cette équipe de Suisse, tandis que Luca Fazzini effectue son retour. Au niveau des Romands, on peut noter la présence des deux autres gardiens Stéphane Charlin (Langnau) et Ludovic Waeber (Kloten). Les défenseurs David Aebischer (Lugano), Iñaki Baragano (Rapperswil), Romain Loeffel (Berne) ont été appelés, ainsi que Tim Berni et Giancarlo Chanton (Genève-Servette).

Au niveau de l'offensive, on retrouve les joueurs de Fribourg Christoph Bertschy et Sandro Schmid, ceux de Lausanne Ken Jäger et Théo Rochette, ainsi que le Fribourgeois de Berne Tristan Scherwey.