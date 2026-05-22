Chris DiDomenico a retrouvé un employeur

Chris DiDomenico ne met pas un terme à sa carrière malgré sa fin de saison tumultueuse à Ambri. Le Canadien s'est engagé avec le club de IF Björkloven, néo-promu en première division suédoise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Chris DiDomenico va découvrir un nouveau championnat. L'attaquant canadien de 37 ans a décidé de poursuivre sa carrière malgré son départ tumultueux d'Ambri-Piotta lors du dernier exercice. L'ancien joueur de Fribourg Gottéron s'est engagé avec IF Björklöven en première division suédoise. Chez le néo-promu, «DiDo» retrouvera Lucas Wallmark, son ancien coéquipier chez les Dragons.

En Europe, l'Ontarien a déjà connu deux championnats: l'Italie entre 2012 et 2014 puis la Suisse entre 2014 et 2017 ainsi qu'entre 2018 et 2026. Au total, il a disputé 534 matches de première division helvétique pour 503 points sous les couleurs de Langnau, Fribourg, Berne et Ambri.

Après avoir quitté les Dragons pour rejoindre la capitale, «DiDo» était revenu à la BCF Arena… avant de repartir 24 mois plus tard en direction d'Ambri.

Lors de la dernière saison, il a vécu de l'intérieur l'implosion de la formation léventine. Après ne pas avoir trouvé de porte de sortie au moment de la fermeture du marché, Chris DiDomenico a vu son contrat être résilié de manière anticipée. Il n'était toutefois plus autorisé à signer ailleurs en Europe.

Mais cette sortie ratée ne sera donc pas la dernière image de sa carrière. Une nouvelle porte s'est ouverte du côté d'Umeå, tout au nord de la Suède.