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Après son départ d'Ambri
Chris DiDomenico a retrouvé un employeur

Chris DiDomenico ne met pas un terme à sa carrière malgré sa fin de saison tumultueuse à Ambri. Le Canadien s'est engagé avec le club de IF Björkloven, néo-promu en première division suédoise.
Publié: il y a 45 minutes
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Chris DiDomenico a joué pour Ambri la saison dernière.
Photo: Michela Locatelli/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Chris DiDomenico va découvrir un nouveau championnat. L'attaquant canadien de 37 ans a décidé de poursuivre sa carrière malgré son départ tumultueux d'Ambri-Piotta lors du dernier exercice. L'ancien joueur de Fribourg Gottéron s'est engagé avec IF Björklöven en première division suédoise. Chez le néo-promu, «DiDo» retrouvera Lucas Wallmark, son ancien coéquipier chez les Dragons.

En Europe, l'Ontarien a déjà connu deux championnats: l'Italie entre 2012 et 2014 puis la Suisse entre 2014 et 2017 ainsi qu'entre 2018 et 2026. Au total, il a disputé 534 matches de première division helvétique pour 503 points sous les couleurs de Langnau, Fribourg, Berne et Ambri.

Après avoir quitté les Dragons pour rejoindre la capitale, «DiDo» était revenu à la BCF Arena… avant de repartir 24 mois plus tard en direction d'Ambri.

Lors de la dernière saison, il a vécu de l'intérieur l'implosion de la formation léventine. Après ne pas avoir trouvé de porte de sortie au moment de la fermeture du marché, Chris DiDomenico a vu son contrat être résilié de manière anticipée. Il n'était toutefois plus autorisé à signer ailleurs en Europe.

Mais cette sortie ratée ne sera donc pas la dernière image de sa carrière. Une nouvelle porte s'est ouverte du côté d'Umeå, tout au nord de la Suède.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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