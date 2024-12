Valentin Pilet: «Avec du recul, c'est facile de dire que c'est scandaleux»

Avant le match Fribourg - Ajoie, Julien Vauclair savait que la question serait posée. «Es-tu surpris que Valentin Pilet soit sur la glace?» Le directeur sportif rigole, mais répond bien volontiers. «Je suis surtout surpris de ne pas avoir reçu de rapport. Normalement, dans un cas de pénalité majeure pour bagarre, il nous est envoyé afin de nous informer que le joueur sera suspendu lors du prochain match.»

Car de suspension, il n'y en a point eu. Les images de la bagarre de Valentin Pilet face à Antti Suomela sont particulièrement violentes. Mais aucune sanction n'a été requise contre le défenseur... vaudois du HC Ajoie. Pour mémoire, Tim Bozon, qui avait également frappé un homme à terre lors des derniers play-off, n'avait pas non plus vu d'enquête être ouverte. Le Français du Lausanne HC avait été suspendu pour un match en raison des deux pénalités majeures reçues pour deux actions distinctes. En un sens, le juge unique a fait preuve de cohérence sur ce coup. Il faut aussi le dire lorsque c'est le cas, même si l'absence de sanction peut choquer comme ce fut le cas pour Tim Bozon.

Après le match disputé à la BCF Arena, Valentin Pilet est revenu sur cette action. «Oui, j'ai revu les images. Ce que j'en pense? Le dernier coup de poing n'est pas nécessaire. Mais une fois que tu te bats, tu y vas à fond.» On est tout de même en droit de se demander si, comme dans le cas Bozon, le juge unique n'aurait pas dû intervenir. Dans le milieu du hockey sur glace, de manière assez étonnante, les avis divergent entre les plus conservateurs qui saluent cette scène ou du moins la justifient et les autres qui s'étonnent de voir Valentin Pilet sur la glace.

«Il m'a sauté dessus»

Le joueur du HCA n'aurait-il tout de même pas pu ou dû faire preuve de retenue, surtout face à un adversaire qui, visiblement, n'avait pas envie de se battre? «Avec du recul, c'est facile de dire que c'est scandaleux. Moi, je pars quand même du principe que c'est lui qui m'a sauté dessus. Donc quand tu sautes sur quelqu'un, il faut aussi assumer ses actes et ne pas faire la tortue et se rouler en boule. Après, je suis content d'avoir vu qu'il a pu continuer à jouer et qu'il n'est pas blessé.»

Valentin Pilet s'attendait-il à avoir un dimanche de congé après cette action? «J'attendais de voir, précise-t-il. Au réveil, il n'y avait rien. Puis à midi, toujours rien donc j'ai pu jouer.» Il admet avoir quelque peu changé son style de jeu pour passer sous le radar. «Je pensais bien que les arbitres allaient avoir les yeux rivés sur moi, détaille-t-il. J'ai essayé de ne pas être trop stupide et de jouer de manière un peu plus calme que d'habitude et de ne pas aller chercher les bagarres.»

Lors du prochain match du HC Ajoie à Lausanne à la mi-janvier, il y a fort à parier qu'il devra aussi passer sous le radar. Mais avec sa solide carrure, difficile de passer inaperçu. Nul doute que les joueurs du LHC (et probablement les fans) voudront voir s'il assume, lui aussi, ses actes.