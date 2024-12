En frappant un homme à terre, Valentin Pilet a franchi une ligne rouge

La 14e minute du match entre Ajoie et Lausanne a tourné au pugilat. Le geste de Valentin Pilet sur Antti Suomela n'a rien à faire sur une patinoire, estime notre journaliste Matthias Davet.

Valentin Pilet sera-t-il suspendu pour son geste? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'adage veut qu'on ne frappe pas un homme au sol. Face à Lausanne, le joueur d'Ajoie Valentin Pilet a décidé de ne pas en tenir compte. Le robuste défenseur suisse a violemment assené de coups de poing le Top Scorer du LHC, Antti Suomela. En moins de trois secondes, il a lancé avec véhémence et à cinq reprises sa main nue en direction du visage du Finlandais, qui n'a jamais réussi à se défendre.

Rien au monde ne peut justifier un tel geste. Oui, le hockey est un sport violent. Les habituelles patates adressées après qu'un gardien a gelé le puck font partie du folkore de ce sport et, dans le 99,9% des cas, ne dégénèrent pas comme ce fut le cas à Porrentruy samedi soir. Mais Valentin Pilet a franchi une ligne rouge qu'on déteste voir sur une patinoire. Un sport violent, certes, mais qui n'a pas sa place pour les agressions.

Dès le premier coup reçu, Antti Suomela tente tant bien que mal de se protéger avec ses gants – il fait bien comprendre qu'il n'a pas envie de s'engager dans ce combat. En face, il a un défenseur de 1m90 et de 94 kg qui, tel un combattant de MMA, le rue avec ses poings. Si d'un point de vue physionomique, les deux joueurs ne luttent pas dans la même catégorie (1m83 et 81kg pour le Finlandais), ils n'ont surtout pas eu le droit de lutter à armes égales – Valentin Pilet ne laissant jamais à Antti Suomela le luxe d'enlever ses gants ou de s'orienter.

Mais là où le geste de l'arrière jurassien dépasse l'entendement, c'est lorsque, face à lui, il a un joueur déjà sonné, avec aucune envie de se battre, qui est en train de tomber à genoux. Au lieu d'arrêter, Valentin Pilet lui assène encore un, voire deux coups. Un véritable scandale.

0:26 Les coups de poing de Pilet: Antti Suomela mis à terre par un défenseur ajoulot

Heureusement, les officiels ont logiquement décidé qu'une pénalité de match était la décision adéquate pour le Jurassien. Et Antti Suomela a pu faire son retour au jeu dans le deuxième tiers. Reste maintenant au Juge unique de faire de ce cas un exemple, et que ce genre de gestes ne fassent plus jamais leur apparition sur des glaces suisses. Pas comme il l'avait fait avec Tim Bozon, auteur de la même attitude en play-off l'an dernier.