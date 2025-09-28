Sous le regard ému de son père Slava, Andrei Bykov a vu son maillot rejoindre les hauteurs de la BCF Arena ce samedi soir. L’ancien attaquant a vécu une cérémonie intense, marquée par l’hommage des fans et de ses anciens coéquipiers.

Photo: keystone-sda.ch

C'était un moment très émouvant aujourd'hui avec le retrait de ton numéro. Qu'est-ce que tu as ressenti avant cette cérémonie?

Beaucoup d'appréhension. Je passais par énormément d'émotions différentes. J'étais très tendu en venant à la patinoire aujourd'hui. C'était un mélange assez spécial entre la réjouissance de vivre ce moment, la fierté d'être mis en avant, mais aussi une certaine peur et de la gêne qui prenaient parfois le dessus. Et puis, il y avait aussi une émotion plus triste: celle de se dire que toutes ces années sont derrière moi et qu'il faut, quelque part, faire un deuil.

Est-ce que tu t'attendais à ce que ton numéro soit retiré?

Ça a été évoqué assez rapidement à la fin de ma carrière par l'organisation. Mais je n'étais pas certain de savoir ce que ça représentait pour moi. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être aux côtés de mon papa dans les hauteurs de la patinoire. C'était un bel événement.

Justement, ton papa était là pour dévoiler ton nom. Qu'est-ce que ça représente pour toi d’être à ses côtés?

Je n'ai pas tout de suite vu que c'était lui (rires). Mais c’était un beau clin d’œil de le voir là-haut. C’était très bien organisé et je ne pouvais pas rêver mieux.

Tu es désormais à côté de Montandon et de ton père, Slava Bykov. On imagine qu’un jour, il faudra faire de la place pour un numéro 86, celui de Julien Sprunger...

C’est ce que j’espère et je crois que ça paraît être une évidence. Il lui reste encore une saison, et elle sera extrêmement importante.

Comment tu t'es préparé à cette soirée?

Le club a eu un très beau geste en me demandant si j’avais des attentes ou des envies pour cette soirée. J’avais simplement dit que je voulais être surpris et juste avoir la possibilité de m’exprimer un peu. Marc-André (ndlr Berset, le responsable de la communication) m’avait dit que j’avais deux minutes trente… j’ai un peu débordé (rires).

Tu es connu pour ta modestie. Est-ce qu’à un moment tu t’es dit que c’était peut-être un peu trop?

Oui, souvent.

Raconte-nous la préparation de ton discours. Ça a été difficile à écrire?

J’en ai écrit quatre au total. Le dernier était celui le plus proche de ce que je ressentais juste avant l’événement. Je l’ai beaucoup modifié dans les derniers jours. En fait, ce n’était pas seulement écrire un discours, c’était toute la réflexion et les souvenirs qui remontaient. Même avant ma carrière pro: les juniors, les piccolos… Beaucoup d’images sont revenues. Certaines choses étaient enfouies et elles sont remontées à la surface. Ça a été très fort émotionnellement et ça m’a fait du bien de les mettre sur papier pour les partager.

Le tifo que les fans avaient préparé pour toi, tu l’as découvert ce soir. Qu’est-ce que tu en as pensé?

Encore une fois, un très beau clin d’œil. C’est assez exceptionnel dans l’histoire d’un club d’avoir deux générations d’une même famille dont les maillots sont retirés. C’était une magnifique image, sublime même, de voir tous ces numéros et toutes ces personnes qui ont joué le jeu. Intimidant aussi. J’ai essayé de profiter et de réaliser l’instant, mais ce n’est pas facile.

Tu as évoqué ton nouveau rôle au sein du club, notamment avec les juniors. Qu’est-ce que tu veux leur transmettre?

J’ai envie de leur transmettre mon amour du jeu, mon enthousiasme, et surtout leur rappeler que ça reste un jeu. Chez les plus jeunes, je veux enlever un peu de pression et revenir à l’essentiel. Je me lance dans quelque chose de nouveau, je suis un apprenti. J’ai une grande expérience de joueur, mais transmettre, partager, c’est encore autre chose.

Je suis en période d’apprentissage et j’ai la chance d’être bien entouré. Je veux progresser rapidement parce que, quelque part, ce ne serait pas juste pour eux d’avoir un entraîneur qui débute totalement.

Maintenant que la cérémonie est passée, est-ce plus simple pour toi de t’exprimer?

Pas encore totalement. Je ne sais pas encore vraiment comment je me sens par rapport à tout ça. Mais je voulais garder cette dynamique et cette part d’inconnu avant le match, sans trop m’étaler dans les médias. C’était plus confortable pour moi comme ça.