Six points, c'est tout! En battant Lugano samedi dans une patinoire de Voyeboeuf en plein délire, le HC Ajoie a désormais les Tessinois dans le viseur. De quoi donner faim à Marco Pedretti et à ses coéquipiers, qui aperçoivent la lumière.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Les yeux d'Emilie» après chaque but dans la patinoire et «Les Sardines» de Patrick Sébastien à fond dans le vestiaire: le HC Ajoie a décidément des goûts musicaux très surs et un certain sens de la fête. Après avoir célébré un bon moment leur succès face à Lugano (3-1), acquis samedi soir dans une patinoire de Voyeboeuf en plein délire, les Ajoulots sont sortis de leur vestiaire pour dire, face aux micros, leur joie de revenir à six points des Tessinois. Et s'ils quittaient cette dernière place avant la fin de la saison régulière, un scénario qui semblait improbable en fin d'année 2024 encore?

Déstabilisé ni sur la glace, ni à l'interview

«Le but, c'est de les rattraper, c'est clair! On est en pleine confiance, on ne veut pas s'arrêter là», lance Marco Pedretti, alors que son coéquipier Thibault Frossard essaie de le déstabiliser pendant son interview au micro de RFJ. Mais, comme sur la glace, le numéro 87 reste imperturbable, solide sur ses patins, lui qui a été à créditer d'une très bonne partie.

Philip-Michael Devos vient d'inscrire le 1-0 pour Ajoie, sur une merveille de service de Marco Pedretti. Photo: keystone-sda.ch

«On a été dominés par moments, surtout dans le troisième tiers, mais on a fait le dos rond et on a su aller chercher la victoire», se réjouissait l'ailier, en faisant référence au but vainqueur de Kevin Fey, lequel a été acclamé pendant de longues minutes par l'impressionnant kop du HC Ajoie après la rencontre.

Sa merveille de passe décisive vue de l'intérieur

«Nos fans ont encore une fois été superbes! Ils ne nous lâchent pas, surtout dans les matches serrés comme ce soir, ils nous aident beaucoup», a apprécié Marco Pedretti, lequel a été extrêmement décisif sur le 1-0, avec sa merveille de passe pour Philipp-Michael Devos.

Comment a-t-il vécu ce but depuis la glace? «Je reçois le puck en entrée de zone et je vois sur ma droite Phil qui est démarqué. J'essaie d'attendre au maximum que le gardien se lance en pensant que je vais shooter, je lui fais la passe et c'est goal. C'étaient de belles émotions!», explique l'ailier, très à l'aise dans sa ligne avec Philipp-Michael Devos et Jonathan Hazen. N'a-t-il pas pensé à tirer, au vu de la position idéale? «Franchement, j'ai vu Phil démarqué dès le début. Mais c'est vrai que c'est une belle zone pour tirer aussi!», répond-il, lui qui a fait le bon choix sur cette action et permis à son équipe d'ouvrir le score ce samedi.