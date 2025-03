Pourquoi le match de Lausanne est-il si important?

Dominik Kahun (No 24) et Lausanne vont-ils passer en demi-finales? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le contexte

Les suiveurs du hockey sur glace suisse ne s'y attendaient pas. Et pourtant, tout va se jouer sur un match entre Lausanne et Langnau. Pourquoi cela est-il si surprenant? Car le LHC s'est qualifié aisément pour les play-off en terminant premier de la saison régulière, tandis que les Emmentalois ont terminé huitièmes. Autant dire qu'avant l'affrontement, les Vaudois étaient largement favoris.

Sauf que la réalité de la glace est parfois bien différente. Et après six duels, les deux équipes sont dos à dos. Ce mardi, celle qui s'imposera verra les demi-finales, tandis que l'autre sera en vacances. Pour le moment, ni Lausanne ni Langnau n'est parvenu à s'imposer à l'extérieur. Et si les Tigres renversaient la tendance et créaient la surprise? Réponse dès 20h, un match à suivre en live-ticker sur Blick.

Pourquoi il faut être optimiste pour le LHC

Intrinsèquement, Lausanne a la meilleure équipe. Les Vaudois l'ont démontré durant toute la saison qu'ils ont les qualités face à une formation de Langnau qui s'est qualifiée de justesse pour les play-off. De plus, les Lions sont intraitables dans leur Vaudoise aréna. Meilleure équipe à la maison en saison régulière (21 victoire en 26 matches), ils n'ont également pas perdu à domicile depuis le début de la série face à Langnau. Autant dire que sur le papier, ils partent largement favoris.

Pourquoi il faut être pessimiste pour le LHC

Sauf qu'on l'a déjà vu, la réalité du papier n'est pas la même que celle de la glace. Langnau s'est montré aux yeux de la National League comme une équipe avec de l'envie, qui se donnait à fond tandis que Lausanne a paru davantage suffisant depuis le début de ce quart de finale.

Les forces du LHC sont également devenues ses faiblesses dans ces séries éliminatoires. Le gardien Kevin Pasche est quelconque, le power-play est mauvais et les joueurs étrangers ont de la peine à se montrer. Ainsi, Langnau a toutes les chances d'y croire lors de cet acte VII.

Pourquoi les statistiques parlent en faveur du LHC

Mais au niveau des statistiques, les Emmentalois partent avec un net désavantage. Depuis l'instauration des play-off au meilleur des sept matches, 47 séries sont allées jusqu'à cet acte décisif. Et à 40 (!) reprises, l'équipe qui évoluait à domicile s'est imposée. Un impressionnant pourcentage de 85,11%. Autant dire que Langnau ne partira pas avec les faveurs de la cote ce mardi à la Vaudoise aréna.