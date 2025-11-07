DE
Cette star du hockey suisse annonce ses fiançailles

Le joueur vedette des ZSC Lions, Sven Andrighetto, a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec sa partenaire Lynn.
Publié: 21:04 heures
|
Dernière mise à jour: 21:05 heures
Sven Andrighetto et sa partenaire Lynn affichent leur amour.
La star du ZSC Sven Andrighetto est au comble du bonheur. Sur Instagram, l'attaquant rend publiques ses fiançailles avec sa partenaire Lynn. «À moi pour toujours», écrit-elle en légende de la photo, accompagnée de la date des fiançailles: le 5 novembre 2025. Sven Andrighetto, absent de la sélection actuellement, profite d'une pause internationale pour célébrer l'amour. 

«Je suis amoureux et c’est merveilleux», confie-t-il à Blick. Il n’a toutefois pas précisé comment il avait conquis son cœur. «Il faut demander à Lynn. En fait, nous nous connaissions déjà vaguement depuis deux ans, par l’intermédiaire d’une bonne amie de mon enfance. Cela nous a permis de nous revoir plusieurs fois, et puis notre relation est devenue plus sérieuse.» Jusqu'à prendre un nouveau tournant, donc.

