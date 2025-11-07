Le joueur vedette des ZSC Lions, Sven Andrighetto, a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec sa partenaire Lynn.

Cette star du hockey suisse annonce ses fiançailles

Cette star du hockey suisse annonce ses fiançailles

1/6 Sven Andrighetto et sa partenaire Lynn affichent leur amour. Photo: Instagram

Stefan Meier

La star du ZSC Sven Andrighetto est au comble du bonheur. Sur Instagram, l'attaquant rend publiques ses fiançailles avec sa partenaire Lynn. «À moi pour toujours», écrit-elle en légende de la photo, accompagnée de la date des fiançailles: le 5 novembre 2025. Sven Andrighetto, absent de la sélection actuellement, profite d'une pause internationale pour célébrer l'amour.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Je suis amoureux et c’est merveilleux», confie-t-il à Blick. Il n’a toutefois pas précisé comment il avait conquis son cœur. «Il faut demander à Lynn. En fait, nous nous connaissions déjà vaguement depuis deux ans, par l’intermédiaire d’une bonne amie de mon enfance. Cela nous a permis de nous revoir plusieurs fois, et puis notre relation est devenue plus sérieuse.» Jusqu'à prendre un nouveau tournant, donc.