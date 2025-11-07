Cette star du hockey suisse annonce ses fiançailles

La star du ZSC Sven Andrighetto est au comble du bonheur. Sur Instagram, l'attaquant rend publiques ses fiançailles avec sa partenaire Lynn. «À moi pour toujours», écrit-elle en légende de la photo, accompagnée de la date des fiançailles: le 5 novembre 2025. Sven Andrighetto, absent de la sélection actuellement, profite d'une pause internationale pour célébrer l'amour.
«Je suis amoureux et c’est merveilleux», confie-t-il à Blick. Il n’a toutefois pas précisé comment il avait conquis son cœur. «Il faut demander à Lynn. En fait, nous nous connaissions déjà vaguement depuis deux ans, par l’intermédiaire d’une bonne amie de mon enfance. Cela nous a permis de nous revoir plusieurs fois, et puis notre relation est devenue plus sérieuse.» Jusqu'à prendre un nouveau tournant, donc.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
22
34
55
2
Rapperswil-Jona Lakers
22
-2
40
3
Lausanne HC
23
18
40
4
EV Zoug
21
6
37
5
ZSC Lions
22
17
37
6
Genève-Servette HC
22
-9
36
7
HC Fribourg-Gottéron
21
11
35
8
HC Lugano
21
12
34
9
EHC Bienne
21
0
27
10
SCL Tigers
21
-5
27
11
EHC Kloten
22
-12
27
12
HC Ambri-Piotta
22
-23
25
13
SC Berne
21
-14
22
14
HC Ajoie
21
-33
11