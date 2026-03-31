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Le Fribourgeois Patrik Nemeth agresse Jonas Taibel
2:51
Vidéo:Le Fribourgeois Patrik Nemeth agresse Jonas Taibel

Rapperswil - Fribourg, acte VI
À quoi a bien pu penser le Fribourgeois Patrik Nemeth?

Fribourg Gottéron s'est imposé à Rapperswil (1-3) et a forcé un acte VII dans cette série de quarts de finale. Revivez les faits marquants de ce match en notre compagnie.
Publié: il y a 24 minutes
Patrik Nemeth a été expulsé.
Photo: keystone-sda.ch
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Mercredi soir, Fribourg Gottéron accueillera les Rapperswil-Jona Lakers pour un match décisif. Les deux équipes disputeront un acte VII «à la vie à la mort». Ce lundi, les Dragons se sont imposés sur les bords du Lac de Zurich sans avoir franchement mérité cette victoire. Voici les faits marquants de cette soirée.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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