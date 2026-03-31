À quoi a bien pu penser le Fribourgeois Patrik Nemeth?

Fribourg Gottéron s'est imposé à Rapperswil (1-3) et a forcé un acte VII dans cette série de quarts de finale. Revivez les faits marquants de ce match en notre compagnie.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mercredi soir, Fribourg Gottéron accueillera les Rapperswil-Jona Lakers pour un match décisif. Les deux équipes disputeront un acte VII «à la vie à la mort». Ce lundi, les Dragons se sont imposés sur les bords du Lac de Zurich sans avoir franchement mérité cette victoire. Voici les faits marquants de cette soirée.