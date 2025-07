1/5 Le gardien de l'équipe nationale M20, Elijah Neuenschwander a été repêché par les Anaheim Ducks. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Les cinq membres de la famille Neuenschwander, installés à Orpund, dans le canton de Berne, n'oublieront jamais le week-end qui vient de s'écouler. «D'une certaine manière, tout cela semble surréaliste», confie le père, Sascha Neuenschwander, à Blick. Tous ont suivi avec impatience le repêchage de la NHL, attendant un moment historique pour leur fils.

À seulement 18 ans, Elijah Neuenschwander, gardien de but de l'équipe nationale suisse des moins de 20 ans, était considéré comme l'un des plus grands espoirs helvétiques de cette année. Il avait été en contact avec plus de 20 franchises de la ligue nord-américaine. Et samedi soir, au 4e tour, peu après 21h (heure suisse), son nom est enfin prononcé: les Anaheim Ducks choisissent le portier fribourgeois.

Sur la glace dès lundi

La franchise californienne ne tarde à prendre contact avec le jeune joueur. Dans un premier temps, elle décide de ne pas l’inviter au camp de développement qui débute lundi, jugeant les délais trop courts. Mais quelques heures plus tard, changement de programme: les Ducks tiennent finalement à voir leur nouveau prospect sans attendre et lui réservent un vol.

À minuit, le voyage est organisé. Dimanche matin à 8h, Elijah Neuenschwander s'envole de Zurich vers Los Angeles, avec une escale à Francfort. À peine onze heures après sa sélection, le gardien fribourgeois – prêté cette saison à Coire en Swiss League – prend donc la direction de la Californie pour entamer sa nouvelle aventure en NHL.

Après avoir vécu les heures les plus folles de sa jeune carrière, le frère aîné de l'attaquant biennois Jonah Neuenschwander, qui a fait sensation la saison dernière lors de sa première en National League à l'âge de 15 ans, se montrera sur la glace dès lundi à Irvine, dans le sud de la Californie.

Anaheim, une bonne destination?

« Il y a de la place pour les jeunes portiers Sven Helfenstein, l'agent d'Elijah Neuenschwander »

Elijah Neuenschwander rejoint un groupe de cinq jeunes gardiens invités par Anaheim. Seul l'Italien Damian Clara, repêché au 2e tour en 2024 et fort d’une expérience à Färjestad (Suède) et Kärpät Oulu (Finlande), est mieux classé. Clara Damian a même déjà porté les couleurs de l'équipe d'Italie à 17 ans et devrait évoluer l’an prochain avec San Diego, en AHL.

Anaheim pourrait être un tremplin idéal pour le jeune gardien suisse. «Il y a de la place pour les jeunes portiers», estime son agent Sven Helfenstein. Contrairement à d’autres franchises, les Ducks ne disposent pas d’un gardien vedette avec un contrat longue durée. Leur numéro 1 de longue date, John Gibson, vient d’être cédé à Detroit.

Mais tout cela reste encore lointain. Elijah Neuenschwander, qui devrait revenir en Suisse dès dimanche prochain, prévoit de poursuivre son développement à Coire la saison prochaine, en Swiss League. «Et continuer à travailler dur dans les années à venir», conclut son agent.