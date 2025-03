Damien Riat, Antti Suomela et Ahti Oksanen (de gauche à droite) seront-ils les héros du LHC lors de l'acte VII? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Durant la saison régulière, la première ligne du Lausanne HC était dominante. Ahti Oksanen, Antti Suomela et Damien Riat donnaient régulièrement le tournis aux défenses adverses et, à eux trois, avaient accumulé 110 points lors des 52 premiers matches de l'exercice.

Mais face à Langnau en play-off, les trois hommes ont perdu de leur superbe. Ils n'arrivent pas à faire la différence en quart de finale face au huitième de la saison régulière. Comme si, de leur côté, ils n'avaient pas encore réussi à élever leur niveau de jeu.

Peu dupe, Geoff Ward l'a également remarqué et ce n'est pas pour rien si, lors de l'acte VI, il a décidé d'aligner Tim Bozon aux côtés des deux Finlandais pour le dernier tiers. «On a regardé si certaines combinaisons pouvaient créer une étincelle», a expliqué l'entraîneur canadien à ce propos après la rencontre.

«On s'attend de marquer à tous les matches»

Après ce même match, Damien Riat était de son côté assez peu loquace. Questionné sur la production de sa ligne, le No 9 semblait quelque peu agacé: «Je ne sais pas quoi dire… C'est à nous de mieux jouer et de faire la différence.» Au moins, l'ailier du premier bloc est conscient du problème.

Tout comme son coéquipier Ahti Oksanen, légèrement plus bavard à l'interview. «Absolument que c'est plus difficile pour nous, répond le No 29. Les gens s'attendent à ce qu'on marque à tous les matches… et on attend aussi cela de nous.» Pour le Finlandais, la première ligne a également été malchanceuse depuis le début de cette série, avec des rebonds qui ne sont pas tombés dans le bon sens. «On sait qu'on se crée beaucoup d'occasions et, éventuellement, ça va finir par tomber.»

Une période plus difficile

Les trois hommes vont donc devoir continuer à cravacher pour espérer retrouver la domination qui était la leur durant la saison. «On doit évidemment changer des petits détails, mais on s'en inquiètera demain», soufflait Ahti Oksanen dans les travées de l'Ilfis dimanche soir.

Et quant au coach, Geoff Ward, il ne veut pas trop s'attarder sur son premier trio. «Il y a certainement des choses qu'ils peuvent faire (ndlr: pour s'améliorer), analyse l'entraîneur du LHC. C'est une période de l'année plus difficile pour tout le monde. Il faut être à son meilleur et être capable d'élever votre jeu à un niveau qui est bien différent de celui de la saison régulière.» Ça, Ahti Oksanen, Antti Suomela et Damien Riat l'ont bien compris. À eux de le faire lors de cet acte VII mardi, à la Vaudoise aréna.