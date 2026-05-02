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50'000 personnes attendues
Marée humaine à Fribourg qui fête ses champions

Fribourg célèbre aujourd'hui le premier titre de champion suisse de hockey de Gottéron. Une parade réunissant jusqu'à 50'000 personnes a débuté à 16h00, avec une cérémonie prévue devant la BCF Arena.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
50'000 Fribourgeois sont attendus à travers la ville pour fêter le titre de Gotteron.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

La foule des grands jours assiste ce samedi à Fribourg à la grande parade des hockeyeurs de Gottéron célébrant leur premier titre de champions suisses. Juchés sur un camion semi-remorque, les joueurs sont acclamés par des dizaines de milliers de personnes.

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Les organisateurs ont dit attendre quelque 50'000 spectateurs tout au long d'un parcours de 2,5 kilomètres reliant le site Miséricorde de l'Université à la BCF Arena, la patinoire de Fribourg-Gottéron. Entre les deux lieux, le semi-remorque débâché sur les côtés est passé par la place Georges-Python et vers la cathédrale St-Nicolas.

«Ici, c'est Fribourg»

L'équipe victorieuse a rencontré la population fribourgeoise, en brandissant la coupe. Femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, beaucoup portaient des maillots de Gottéron. Les téléphones portables ont servi à immortaliser un moment historique pour un club qui évolue dans l'élite du hockey sur glace suisse depuis 1980.

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Le camion, entouré d'un service de sécurité et klaxonnant de temps à autre, a traversé les abords de la place Georges-Pythoud garni d'une foule compacte, avant de descendre la route des Alpes. Au fur et à mesure, une partie des spectateurs l'ont suivi avec l'idée de rejoindre la destination finale, du côté de St-Léonard.

Les festivités doivent s'achever devant la BCF Arena par une cérémonie.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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