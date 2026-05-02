Andrea Glauser, blessé, a vibré et souffert avec ses coéquipiers. Le défenseur de Fribourg a néanmoins vécu la première du titre de très près. Pour Blick, il décrit les héros de Gottéron.

Nicole Vandenbrouck et Stephan Roth

Reto Berra (39 ans)

Un gardien de but classique, un homme tranquille. Son chien est tout aussi chill que lui. Un inside: il a déjà fait connaissance avec une bouche d'incendie. Il a trois maillots de match parce qu'il transpire beaucoup pendant les rencontres. Il perd jusqu'à trois kilos de poids corporel en un seul match.

Loïc Galley (23 ans)

Calme. Déjeune toujours tard les jours de match. Même trop tard. On le lui a déjà fait remarquer.

Juuso Arola (26 ans)

Le Finlandais n'a joué qu'un seul match avant les play-off, une situation certainement difficile pour lui. Malgré tout, il s'est bien intégré. La plupart du temps très silencieux, mais quand il raconte quelque chose, c'est très intéressant.

Andrea Glauser (30 ans)

Je réfléchis encore à ce que je vais faire des pins que j'ai collectés aux Jeux olympiques de Milan. Je me suis découvert une passion pour les Lego. J'aime les figurines. Dernièrement, j'ai assemblé un lapin. Pour mon fils, une fois un dinosaure et pour ma fille une licorne. Je tapais sur les nerfs de tout le monde à la maison parce que j'étais très nerveux pendant les play-off.

Benoît Jecker (31 ans)

Il se fait très souvent et volontiers poser une question par l'entraîneur Roger Rönnberg, par exemple un mot-clé pour l'entraînement à venir. Ses réponses spontanées font souvent rire. On dit de lui qu'il est un bon cuisinier, je n'ai jamais été invité.

Ludvig Johnson (19 ans)

Il n'a que 19 ans, il ne peut pas le cacher. Il est très insouciant. Le défenseur joue de manière insolente, mais sinon très correcte.

Michael Kapla (31 ans)

Un professionnel modèle. L'Américain investit beaucoup de temps dans l'échauffement avant les entraînements et les matches, chaque muscle fait l'objet d'une attention particulière. Accorde une grande importance à l'alimentation.

Patrick Nemeth (34 ans)

Le Suédois est une pipelette. Si tu veux avoir une conversation tactique sur le système de hockey avec lui, tu obtiens une histoire sans fin en guise de réponse. Un nerd du hockey qui anticipe beaucoup sur les mouvements de jeu.

Yannick Rathgeb (30 ans)

Lorsqu'il y a quelque chose à organiser, il prend immédiatement en charge cette tâche. Il a préparé un livre d'information pour les nouveaux étrangers avec les meilleurs endroits de Fribourg, les terrains de golf, les terrains de jeu… Il a aussi aménagé notre lounge dans le vestiaire.

Simon Seiler (29 ans)

Il est toujours allongé par terre dans notre salle de fitness et écoute quelque chose avec des écouteurs. Je ne lui ai jamais demandé quoi, mais cela ressemble à quelque chose de méditatif lorsqu'il est allongé au milieu de tous ceux qui s'échauffent. Une personne réfléchie. Il étudie le droit.

Maximilian Streule (22 ans)

Un Zurichois typique avec une grande gueule, c'est gentil. Il a l'air féroce, mais il ne l'est pas du tout.

Christoph Bertschy (32 ans)

Un de mes meilleurs amis et mon beau-frère. Je sais beaucoup de choses sur lui, mais je ne peux pas tout révéler. Il est superstitieux. Il a sa routine lorsqu'il s'agit d'enfiler l'équipement, il va chercher un pain au chocolat après le repas. S'il lui arrive d'inviter des gens à un match et que nous perdons, il n'invitera plus ces personnes.

Attilio Biasca (23 ans)

Un bourreau de travail. Se rend (trop) souvent au gymnase. Très avide d'apprendre. Aime avoir le palet, ce qui est un bon point fort. Ne perd ses nerfs que lorsqu'il conduit et jure alors en italien. J'ai vraiment eu peur la première fois que j'ai été son passager.

Henrik Borgström (28 ans)

Un type ouvert avec un sourire permanent. Lorsqu'il a traversé une période de baisse au début de l'année, il a dû faire des heures supplémentaires. Cela s'est avéré efficace, il s'est ensuite à nouveau épanoui sur la glace.

Jacob De La Rose (30, Suède)

Un leader qui rend chaque coéquipier meilleur. Pour ainsi dire, le «père» de sa ligne avec Reber et Gerber. Il a conseillé à Jeremi Gerber de changer de numéro de dossard après la dernière saison sans but – du 34 au 61 comme Rick Nash.

Jan Dorthe (20 ans)

Plutôt calme en tant que personne. Il souffre d'une intolérance au gluten et a souvent sa propre nourriture avec lui. S'il devait participer à une fête, il aurait besoin de bière sans gluten.

Jeremi Gerber (26 ans)

Notre clown à la pause. Un point fort et un enrichissement pour l'équipe. Quand on arrive de mauvaise humeur dans le vestiaire, il raconte une anecdote ou une histoire de la vie et fait rire tout le monde. De plus, il a découvert une nouvelle fonction: il peut parler à sa Tesla.

Nathan Marchon (29 ans)

Le caissier de l'équipe. Il travaille dans une banque et maîtrise donc parfaitement les finances de l'équipe. Il faut cependant toujours le relancer plusieurs fois pour connaître le montant de l'amende que l'on doit payer.

Kevin Nicolet (23 ans)

Fait partie de la clique des jeunes Romands. Le jour du match, il mange toujours du poisson et prend une douche avant le match pour être bien réveillé. Il lit des livres, le dernier étant «La Psy» de Freida McFadden.

Ty Rattie (33 ans)

Le plus silencieux des silencieux. N'a joué que les deux premiers matches de play-off contre Rapperswil, a bien géré la situation difficile des étrangers dans l'équipe. Avant cela, il a passé quatre ans en Suède, à Linköping, mais n'y a plus trouvé sa place après un changement d'entraîneur.

Kyle Rau (33 ans)

Sur la glace, c'est notre pitbull. J'aime son style de jeu, il fait tomber tout ce qui se trouve sur son chemin. Et il lui arrive de sortir une blague de nulle part avec sa voix aiguë. Il a été le gamechanger en quart de finale contre Rappi.

Jamiro Reber (19 ans)

Son père Jörg m'a fait venir à Langnau en 2018, alors qu'il était directeur sportif. Grâce à son fils, je le revois de temps en temps. Jamiro est un travailleur, comme on s'imagine un Emmentalois. Il devrait toutefois faire un peu plus d'heures pour avoir des avant-bras plus larges.

Marcus Sörensen (34 ans)

Il a l'air distant, mais quand on apprend à le connaître, on découvre le petit malin qui se cache en lui. Comme la plupart des Suédois, il se rend toujours à la patinoire en trottinette électrique. Mange toujours à la même heure à midi et toujours des spaghettis bolognaises.

Sandro Schmid (25 ans)

Le leader né. Dit toujours ce qu'il pense et ne se cache pas. A fait des immenses progrès. C'est un adversaire pénible. Nous sommes amis, j'ai joué autrefois avec son frère aîné et je connais aussi ses parents. Il prépare le baccalauréat. Récemment, il a obtenu un 2,5 comme note. Après cela, l'enseignante s'est aperçue qu'il n'avait pas rempli le bon examen.

Julien Sprunger (40 ans)

Le dieu du hockey fribourgeois. Une légende, un professionnel modèle. S'occupe de tout le monde en tant que capitaine. Il fait tous les jours ses exercices de renforcement du tronc et dit qu'il veut continuer à le faire après sa carrière. On lui dit souvent qu'avant, les analyses vidéo étaient en noir et blanc.

Lucas Wallmark (30 ans)

Doté d'un QI de hockey prononcé. Avec sa barbe de play-off, il a l'air d'un viking, il a la plus belle de toutes. Il se rend à l'entraînement à pied, car c'est moins dangereux que la trottinette électrique.

Samuel Walser (33 ans)

Le Soleurois a déjà été champion en 2015 avec le HC Davos et avait alors marqué un but important en prolongation lors de la finale contre le ZSC. Il apporte beaucoup à son attaque.