En cas de défaite à Zoug ce vendredi, les Lions auraient vu les Taureaux revenir tout près d'eux dans la lutte pour la 6e place. Portés par un solide Kevin Pasche, les félins ont estourbi les bovins (1-4) et repris leurs distances.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Si le LHC était amené à retrouver Zoug sur la route de la finale des play-off, Geoff Ward pourrait être tenté de penser que Kevin Pasche aurait une longueur d'avance sur Connor Hugues dans le duel que se livrent ses deux gardiens pour figurer chaque soir sur la glace. Pourquoi? Parce qu'après avoir marché sur Zoug (7-0!) le 2 janvier à Malley, les Lions ont dévoré les Taureaux chez eux (4-1) ce vendredi avec une prestation époustouflante de leur jeune portier, titulaire une deuxième fois d'affilée contre Zoug.

Que Zoug ait changé d'entraîneur depuis cette sonnée mémorable en pays de Vaud, Benoît Groulx ayant succédé à Michael Liniger, ne change visiblement rien au plaisir qu'éprouve Kevin Pasche à jouer contre Zoug, lui qui a réussi 36 arrêts ce vendredi pour porter son équipe à la victoire devant 7371 spectatrices et spectateurs. Voilà le LHC douze points devant son adversaire du jour et quasiment assuré de disputer les play-off. Une bonne nouvelle pour le peuple rouge et blanc, assez anxieux ces derniers jours au vu de la forme fluctuante de son équipe.

Ahti Oksanen ouvre le score d'entrée, le LHC souffre

Lausanne a pris d'emblée le commandement dans cette partie, par l'intermédiaire d'Ahti Oksanen (10e but de la saison), superbement servi par Dominik Kahun. Le LHC était devant après 98 secondes, pour le plus grand plaisir de ses fans (ceux du secteur visiteurs comme les autres), mais les hommes de Geoff Ward ont surtout souffert après cette ouverture du score, se retrouvant mitraillés de toutes parts par des Taureaux qui connaissaient eux aussi évidemment toute l'importance de cette partie.

Zoug s’est notamment procuré deux minutes de supériorité numérique passées en intégralité dans le tiers de défense lausannois, sans toutefois parvenir à tromper Kevin Pasche, déjà très solide. La séquence a même duré bien plus de 120 secondes d’ailleurs, la pénalité ayant été différée et le jeu se poursuivant même à haute intensité durant trente secondes devant le but vaudois alors qu’Erik Brännström était revenu de prison! Le LHC pliait, mais son gardien le maintenait dans la partie malgré des statistiques implacables: 12 tirs à 3 pour Zoug après un tiers!

Lausanne se montrait un peu plus offensif dans le deuxième tiers et inscrivait même le 2-0 par Floran Douay à la 30e après une jolie action, mais le grand monsieur de cette période intermédiaire se trouvait une fois de plus à l'autre bout de la glace: Kevin Pasche a cette fois détourné ou bloqué 13 tirs sans encaisser le moindre but et le différentiel des shoots après 40 minutes était très explicite: 25-9 pour les Taureaux!

Le portier de 22 ans continuait sur sa lancée dans le dernier tiers, remportant notamment son duel de la 49e face à Dominik Kubalik avec énormément d'autorité devant la «Herti Nordkurve», alors que sa défense venait de perdre le puck de manière atroce. Le «Dominator», c'était lui ce vendredi soir et personne d'autre!

Lausanne fait le break en fin de match

Nando Eggenberger, le jour de l'annonce de son transfert à Langnau, avait cependant un tigre dans le moteur et a pu réduire la marque et -enfin!- tromper l'invincible Kevin Pasche à la 52e pour son deuxième but de la saison sur le... 34e tir zougois (1-2)! De quoi remettre en question la victoire vaudoise? Non! Austin Czarnik a marqué son 14e but de l'exercice pour assurer la victoire vaudoise et renvoyer Zoug douze points derrière. Erik Brännström a ensuite pu inscrire le 4-1 dans la cage vide la 59e.

Place à une pause de trois semaines

Le LHC peut donc partir sereinement en trêve olympique, avec une confortable avance sur la septième place et l'esprit libre. Plusieurs joueurs vont faire la route jusqu'à Milan, tandis que d'autres pourront se reposer la tête et les jambes, avant de se reconcentrer pour les six derniers matches de la saison régulière. Le calendrier propose un déplacement à Ambri-Piotta le mardi 24 février avant la réception des ZSC Lions le 27 à Malley.