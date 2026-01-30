Les ultras du LHC désertent le secteur visiteurs à Zoug

Surprise! Les ultras du LHC ont pris place dans un secteur assis, juste à côté de celui réservé aux visiteurs, ce vendredi à Zoug. Leur objectif: protester contre le Scan-ID. La sécurité locale a moyennement apprécié l'action.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ahti Oksanen a voulu célébrer son ouverture du score ce vendredi sur la glace de Zoug en allant fêter son but avec les ultras du LHC, mais le cador finlandais a trouvé un secteur visiteurs très clairsemé. Seule quelques fans vaudois se trouvaient en effet à l'endroit qui leur était réservé et le buteur s'est retrouvé bien seul à lever les bras après 98 secondes. Où étaient les fans du LHC, pour ce match si important en vue des play-in? La réponse est simple: juste à côté!

«Non à la Scan-ID»

Une bonne vingtaine d'ultras ont en effet refusé de se rendre dans le secteur visiteurs, mais n'avaient de toute évidence pas envie de rater ce match. Ayant visiblement des billets valables, et ayant pu entrer légalement dans la patinoire, ils ont pris place dans un secteur assis, juste derrière le plexiglas, et ont déployé plusieurs banderoles fustigeant la politique dite de la «Scan-ID», ainsi que les mesures de répression prises par les autorités cantonales et intercantonales contre les supporters. Pas question de donner son nom pour aller assister à une rencontre sportive, telle est la revendication de ces fans.

Les négociations ont débuté

La sécurité locale n'a pas trop apprécié cette initiative, les spectateurs zougois étant assis juste derrière ne voyant plus grand chose de la partie. Les négociations entre «gilets oranges» et ultras ont démarré pendant le premier tiers et se sont poursuivies pendant la pause. Les ultras ont finalement laissé les trois premiers rangs libres au moment de la reprise du jeu, ayant fait passer leur message. Ils ont purement et simplement quitté la patinoire, ne prenant pas place dans le secteur visiteurs.