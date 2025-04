Finale: Les Zurich Lions ont un bilan affolant à la maison

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si l'on devait imager ce qu'attend le Lausanne HC, on pourrait dire que les Lions vont attaquer l'Everest par la face nord avec des mocassins. Jugez plutôt. Depuis le début des play-off, l'équipe de Marco Bayer a disputé six matches devant ses partisans de la Swiss Life Arena pour un total de six victoires dans le temps réglementaire.

Le match le plus serré? L'acte III contre Kloten qui s'est soldé par une chiche victoire 1-0. Les autres résultats? Une alignée de victoires nettes et sans bavure des ZSC Lions. Au total, ils ont inscrit en moyenne 4,16 buts et en ont concédé 0,83 puisqu'ils ont fait trembler les filets à 25 reprises et n'ont capitulé que cinq fois. Un bilan de +20 affolant pour quiconque se rend sur les bords de la Limmat en espérant ramener un résultat positif.

Voici pour les chiffres «simples». Et que nous disent les statistiques avancées? L'image dépeinte ne diffère pas franchement puisqu'avec 67% de buts escomptés selon NLiceData, les ZSC Lions dominent outrageusement les rencontres à domicile depuis le début des séries éliminatoires. C'est également le cas en ce qui concerne les tirs aux buts puisque Zurich crée 56% des shoots lors des parties disputées à la maison contre seulement 44% pour leurs adversaires. Bref, les ZSC Lions sont extrêmement dominants depuis un mois lors des matches à domicile.

Et il n'y a pas que cela. Depuis le début de ces séries, les Zurich Lions ont ouvert le score à neuf reprises sur les douze matches disputés. Leur bilan? Neuf victoires. Autant dire qu'il ne vaut mieux pas concéder le premier but face à l'équipe de Marco Bayer sous peine de se retrouver face à une tâche insurmontable pour inverser la tendance.

Voici donc le défi auquel les Lausannois doivent faire face dès ce jeudi soir lors de l'acte II de cette finale de National League. Lors des derniers play-off, les Lions lémaniques avaient plié à quatre reprises à Zurich. Bienne en quarts et Zoug en demies n'avaient également pas trouvé de réponse face aux ZSC Lions dans leur antre. Les Seelandais et joueurs de Suisse centrale avaient capitulé 17 fois contre seulement neuf buts marqués. En finale, Lausanne avec inscrit trois buts et encaissé à onze reprises. Les deux derniers matches dans la Swiss Life Arena s'étaient soldés par des blanchissages des joueurs locaux.

Voici dans quel état d'esprit le LHC se déplace sur les bords de la Limmat à la recherche de ce qui ressemblerait à un exploit XXL.