Andres Ambühl, le joueur qui bat tous les records

Andres Ambühl a été honoré face à Berne. Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Nicole Vandenbrouck

Andres Ambühl. Un nom qui, dans le hockey sur glace, est synonyme de beaucoup de choses. Les titres, la constance, le HC Davos, l'inébranlabilité, le capitaine, la figure de proue, le modèle – et ces dernières années, surtout les records.

Jeudi contre Berne, le Davosien a franchi une nouvelle étape avec son 1270e match dans l'élite. Il a dépassé Beat Gerber, qui a officiellement effectué 1269 apparitions en National League. Andres Ambühl écrit l'histoire, une fois de plus.

Seger, Eberle, Kissling – il les éclipse tous

Ces dernières années, on ne peut éviter de parler avec Ambühl de ses records. Il en a battu avec une certaine régularité. Est-ce que c'est quelque chose de spécial pour lui? L'homme de 41 ans a certainement entendu cette question des centaines de fois. Ceux qui connaissent Ambühl connaissent aussi sa réponse: «Hübsch», «joli». C'est «son» mot. Dans chaque conversation. Une expression typique de Sertig, une vallée latérale de la vallée de Landwasser près de Davos. C'est de là que vient le joueur qui étonne et impressionne la Suisse et le monde du hockey.

Commençons par les records. En mai 2022, Ambühl détrône son compatriote Mathias Seger en jouant son 17e championnat du monde en Finlande. Le cinquième match du tournoi, un duel contre le Canada, est en outre son 120e match de championnat du monde, il atteint ainsi la prochaine marque. Il bat le record de rencontres en Mondial de l'Allemand Udo Kissling, qui le détenait depuis 31 ans. L'IIHF, la Fédération internationale de hockey sur glace, le surnomme à l'époque «le roi des championnats du monde».

Un an plus tard, d'autres records tombent. Le Davosien dépasse à nouveau Mathias Seger, cette fois avec le nombre de matches internationaux pour l'équipe nationale suisse. Le Zurichois s'est arrêté à 305. Lors du tournoi de préparation au Mondial, Ambühl porte pour la 306e fois le maillot à croix blanche. Désormais, il en est d'ailleurs à 336 matches. Lors du Mondial 2023 à Riga (Lettonie), l'attaquant s'empare d'un nouveau record. Il dépasse le roi des buteurs de l'équipe de Suisse, Jörg Eberle, qui a marqué 142 points au cours de sa carrière.

En battant le Canada 3-1, Ambühl l'égale. Lors du match suivant contre les Tchèques, le vétéran réussit un doublé, et le voilà déjà au sommet d'un autre classement. «Les records sont faits pour être battus. Si j'avais pu souhaiter que quelqu'un le batte, cela n'aurait pas pu être un meilleur joueur que Büeli», déclare à Blick Jörg Eberle, dont le record a duré 28 ans. Pour Ambühl, ce sont simplement des chiffres. Une victoire est toujours plus importante, l'équipe de toute façon. Pour lui, personne n'est plus grand que le club – et surtout pas lui-même.

Ambühl ne partira jamais de l'équipe de Suisse

Désormais, Ambühl a participé à 19 championnats du monde. Fêtera-t-il même son 20e anniversaire en mai prochain? Une équipe nationale sans la figure de proue est de toute façon difficilement imaginable – mais elle deviendra un jour réalité. Avant le dernier tournoi à Prague, le chef des équipes nationales Lars Weibel avait déclaré: «On n'entendra jamais parler de sa retraite internationale. C'est louable.» Ambühl ne dirait jamais non à une convocation, comme il le confirme lui-même. «Andres n'a jamais perdu la flamme de son amour pour le hockey sur glace», déclare l'entraîneur de l'équipe nationale Patrick Fischer.

La passion est intacte, elle est son moteur. Au cours de la dernière décennie, on a entendu de temps en temps Ambühl indiquer son âge et combien de temps il aimerait jouer. Par exemple jusqu'au milieu ou à la fin de la trentaine. Et ensuite: aussi longtemps que possible. Depuis un mois, le Davosien a 41 ans. Mais il patine, patine et patine encore. Le surnom de «lapin Duracell» lui est venu très tôt. Comment fait-il?

C'est la question que se posent les personnes extérieures, mais aussi ses coéquipiers. Ainsi, Enzo Corvi a déclaré un jour à la «NZZ»: «Il mange des oursons en bonbon et vole quand même au nez et à la barbe de tout le monde sur la glace.» Une alimentation sur mesure pour les sportifs professionnels? Non, chez Ambühl, on met sur la table ce dont il a envie à un moment donné. Ce chasseur passionné aime le fromage et la saucisse. Il n'aime pas la préparation estivale. L'échauffement avant et le décrassage après les matches ne sont pas non plus sa tasse de thé. «Je n'ai jamais été celui qui s'échauffe ou se détend longtemps. Quand le match est terminé, je veux me déshabiller, prendre une douche et rentrer chez moi.» Pour rejoindre sa femme Leslie et ses deux filles.

La maman dévoile le secret de sa forme physique

Annamargreth, la mère d'Andres, apporte un peu de lumière lorsqu'on lui demande sur MySports en 2019, avant le 1000e match de National League, le secret de la forme de son fils: «Quand il était petit, il devait garder les vaches sur l'alpage. Il montait à pied et rentrait aussi à la maison.» De plus, il se rendait généralement à l'école ou à l'entraînement à vélo depuis Sertig. Et avec ses trois jeunes sœurs, il aidait régulièrement à la ferme de ses parents pendant les heures d'école. La famille exploite 23 hectares de surface utile. Elle trouve «joli» qu'Andres soit pratiquement toujours resté en bonne santé. Le voilà de nouveau, le mot des Ambühl.

La forme physique d'Ambühl est une fascination. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est son attachement au sol et sa modestie. Dans la même interview, Andres Ambühl, le père, explique d'où viennent ces qualités et va droit au but. «Nous, les paysans, nous avons les pieds sur terre. Dans les années 80, Ambühl père est deux fois «champion fédéral», remportant la tant convoitée lors de la Fête fédérale de lutte à Saint-Gall en 1980, ainsi qu'à Langenthal trois ans plus tard.

Proche du terrain et modeste. Ambühl n'aime pas faire du battage autour de lui. Il répond néanmoins toujours patiemment aux questions sur ses records. Selon le sujet, il y a parfois une part de malice, mais il est toujours ouvert et honnête. De toute façon, on a le sentiment que rien ne peut le faire sortir de sa réserve. Le capitaine du HC Davos est décrit comme quelqu'un qui sait écouter, qui se soucie de ses coéquipiers et de son entourage. Le vestiaire est son «happy place», comme il le dit en 2022 dans une interview à Blick. Et depuis plus de deux décennies, sa deuxième maison. Mais il ne fait pas de «super discours». C'est l'homme discret.

Lorsqu'il y a deux ans, l'IIHF a demandé à Ambühl, qui a déjà été élu huit fois joueur le plus populaire lors des Swiss Hockey Awards, comment il aimerait qu'on se souvienne de lui un jour, il a répondu: «Comme un modèle. Comme quelqu'un sur qui on peut compter. Et comme un bon coéquipier.» Ce souhait sera exaucé. Un jour.