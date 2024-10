Ce sont les tirs aux buts qui ont dû désigner le vainqueur de la partie entre Davos et Berne après une rencontre très serrée. C'est finalement Davos qui empoche les points de la victoire. Ambühl disputait son 1270e match dans l'élite du hockey suisse, un record.

Davos - Berne 4-3 tab

Le HC Davos a réussi à offrir un succès à Andres Ambühl le soir où l'attaquant est entré dans l'histoire. Chez eux, les Grisons ont battu le CP Berne 4-3 tab.

Tous les regards étaient braqués sur le vétéran Ambühl (41 ans), qui a disputé son 1270e match dans l'élite du hockey suisse, record absolu. Et tout avait bien commencé puisque l'attaquant a été crédité d'un assist après 27 secondes de jeu seulement.

Les choses se sont ensuite gâtées, Berne égalisant par Ejdsell (16e) avant de prendre l'avantage grâce à Scherwey (23e) puis Füllemann (45e). Mais Davos est revenu à chaque fois avec des réussites de Dahlbäck (40e) et Zadina (56e). Rien n'a été marqué durant la prolongation et les Grisons se sont finalement imposés aux tirs au but.