Le dernier jour du Mondial en Suisse va-t-il être synonyme d'intempéries? C'est très probable. Voici comment les fans zones de Fribourg et Zurich se préparent à accueillir des milliers de supporters pour la finale Suisse - Finlande.

Ce sont le genre de notifications qu'il ne fait pas bon recevoir. À Zurich, Meteo Suisse a alerté contre un risque d'orages particulièrement élevé en ce dimanche de finale du championnat du monde. Cela ne changera évidemment rien au déroulement du match Suisse - Finlande qui aura lieu à 20h20 (en direct sur Blick).

Le public viewing dans la fan zone, par contre, pourrait être perturbé. Car des milliers de supporters suisses s'y sont pressés dès son ouverture, à 13h00. Plusieurs fois durant la compétition, les organisateurs ont d'ailleurs dû fermer les accès à ce lieu très prisé ayant atteint sa capacité maximale de 10'000 spectateurs.

Durant le match pour la 3e place, les portes ont d'ailleurs été fermées en raison des conditions météorologiques. Les gens présents ont toutefois pu y rester. «Nous avons fait en sorte que les fans à l'intérieur de la zone aient tous une place pour suivre la rencontre à l'intérieur de la tente», nous a-t-on confirmé du côté des responsables du site zurichois.

Il y a fort à parier qu'une partie des personnes sur place quittent les lieux pour assister à la finale dans la patinoire, de quoi libérer un peu d'espace. Mais la Fédération internationale avait déjà averti que la fan zone serait prise d'assaut et qu'il fallait anticiper sa venue. L'évolution de la météo ne va pas aider.

Fribourg pas impacté

Du côté de Fribourg, pas d’inquiétude à avoir. Si les orages violents débarquent sur la place du Fair-play située devant la patinoire, les spectateurs pourront se réfugier dans la salle communale de Saint-Léonard. Un plan orage a d’ailleurs été prévu par les organisateurs avant même le début du championnat du monde.

En plus d’un écran, la salle communale a également en son sein des stands de nourriture et de boissons. De quoi passer une bonne soirée pour les supporters fribourgeois de l’équipe de Suisse, qui espèrent à nouveau vivre de folles émotions, un mois après le titre de Gottéron.