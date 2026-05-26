La Suisse gagne et affrontera la Suède en quarts de finale

La sélection nationale a terminé son tour préliminaire invaincue grâce à son succès sur la Finlande (4-2). La Suisse défiera la Suède en quarts de finale, jeudi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse est fixée sur son sort. Elle affrontera la Suède en quarts de finale du Mondial, jeudi à Zurich. Un adversaire qui ne rappelle pas forcément de bons souvenirs aux internationaux. Mais sur ce que les deux équipes ont montré depuis le début du tournoi, l'espoir est de mise.

Cette rencontre finale et décisive face à la Finlande n'aurait pas pu mieux commencer puisque le Fribourgeois Attilio Biasca a ouvert la marque dès la première minute de jeu. Le No 94 a joliment dévié un tir de Dominik Egli pour tromper le gardien Justus Annunen (1re, 1-0). Trois minutes plus tard, le Genevois Jesse Puljujärvi se présentait seul face à Reto Berra. Préféré à Leonardo Genoni, le Zurichois s'en est sorti à son avantage pour préserver l'avantage helvétique.

Un instant plus tard, c'était déjà 2-0 dans une Swiss Life Arena en ébullition. À la suite d'une bonne percée de Tim Berni, Ken Jäger a bien su se jeter sur le rebond pour marquer à son tour. La suite du tiers a été moins riche en buts. Reto Berra s'est montré solide face à Mikko Lehtonen (8e) et Patrik Puistola (15e). Son vis-à-vis a été décisif lorsque Calvin Thürkauf et Sven Andrighetto se sont montrés menaçants (10e).

Aleksander Barkov voit double

La seconde période a vu la Suisse graduellement reculer et à être de moins en moins dangereuse en zone d'attaque. Après avoir tiré dix fois au but durant les vingt premières minutes, les hommes de Jan Cadieux n'ont inquiété le portier nordique qu'à quatre reprises. Et ce n'est pas forcément étonnant si les Finlandais sont revenus au score. C'est tout d'abord Aleksander Barkov qui a trompé Reto Berra au deuxième poteau sur un bon travail d'Henri Jokiharju (33e, 2-1).

En première période, les Suisses ont fait le break quelques secondes après une grosse action adverse. L'exact inverse s'est passé durant le tiers intermédiaire. Dean Kukan et Nico Hischier ont pu se présenter en excellente position et ont combiné autour du but nordique. Le Haut-Valaisan a manqué son essai (35e). Une minute plus tard, Konsta Helenius offrait le 2-2 à Aleksander Barkov qui n'a pas besoin de pareilles offrandes pour marquer.

Il a fallu attendre la 48e minute pour voir la Suisse inquiéter à nouveau la défense adverse. Une déviation de Sven Andrighetto n'a toutefois pas pris à défaut Justus Annunen (48e). Il s'agissait là de la première action réellement dangereuse depuis plus d'une dizaine de minutes.

C'est finalement en power-play qu'est venue la solution et c'est à nouveau Ken Jäger qui a fait trembler les filets. Sur une combinaison parfaite avec Théo Rochette et Timo Meier, le Lausannois a pu inscrire le 3-2 à bout portant. Les Finlandais ne sont pas revenus et Nico Hischier a inscrit le 4-2 dans la cage vide (60e).