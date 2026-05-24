Ce samedi, la Lettonie s'est imposée contre les États-Unis (4-2) dans un match qui avait valeur de finale. Toms Andersons, joueur de La Chaux-de-Fonds, a activement participé à cet exploit.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il suffit de voir la réaction des Lettons à la sirène finale pour se rendre compte ce qu'ils venaient d'accomplir. La nation balte est venue à bout des États-Unis, équipe pourtant composée presque exclusivement de joueurs de NHL. Mais plus important encore, la Lettonie est surtout restée en vie dans ce tournoi. Une défaite aurait été synonyme d'élimination.

«Pour nous, c'était clairement une finale», nous explique Toms Andersons après la victoire. Et les finales, ça le connaît, lui qui a remporté deux Coupes de Suisse et trois titres de champions en Swiss League avec La Chaux-de-Fonds. Présent dans les montagnes neuchâteloises depuis 2021, le No 22 est même devenu capitaine des Abeilles voici trois saisons. «Mais je suis désolé, rigole-t-il. On ne va pas pouvoir faire cette interview en français.»

Un deuxième Mondial à la maison

Après avoir vécu plus d'une décennie de l'autre côté de la Sarine, son suisse-allemand est par contre tout à fait au point avec un soupçon d'accent. «Après avoir joué le Mondial à Riga en 2023 (ndlr et gagné une médaille de bronze), on peut dire que je joue un deuxième Mondial à la maison», sourit-il. Il nous précise même que des amis de La Chaux-de-Fonds sont venus voir ses matches. «Et d'autres devraient encore venir.»

Ceux qui avaient choisi la rencontre face aux États-Unis ont vécu une sensation. «C'était vraiment un truc spécial, a-t-il lancé. On savait après notre défaite contre l’Autriche qu’il nous faudrait des points contre la Finlande ou les États-Unis. Je suis très fier de cette équipe. On a montré énormément de caractère.»

Relâchement presque coupable

Après s'être quasi mis à l'abri en inscrivant le 3-1 dans la cage vide, les Lettons ont immédiatement vu les Américains revenir au score. «Quel stress, rigole Toms Andersons. Après le 3-1, il y a eu un petit relâchement. Par chance, ce 3-2 nous a immédiatement remis les idées en place. Ce n'est pas nouveau, mais ça peut aller tellement vite. Une occasion et c’est à nouveau un but.»

Il refuse de parler de début de tournoi décevant avant cet exploit. «Décevant, ce n'est pas le bon mot, contre-t-il. C'est le hockey sur glace, tu peux dominer et ne pas gagner. Ou, comme aujourd'hui, être dominé et gagner. Aujourd’hui, même des équipes comme la Hongrie ou la Grande-Bretagne peuvent jouer du très bon hockey et être des adversaires dangereux.»

Encore deux finales de groupe

Les noms de ces deux nations ne sont pas choisis par hasard. Il s'agit des deux dernières équipes que la Lettonie doit affronter dans ce groupe A à Zurich. Et grâce à ce succès, la qualification pour la suite de la compétition n'est de loin pas utopique. Avec deux succès pour conclure son troisième Mondial, Toms Andersons pourrait vivre un quart de finale à Fribourg. Ce serait moins loin pour les supporters chaux-de-fonniers de s'y rendre pour le soutenir.

«J'ai été surpris durant cette rencontre face aux Américains, précise-t-il. C'est comme si les Suisses étaient davantage de notre côté. En plus, nous avons la chance de pouvoir compter sur beaucoup de fans qui voyagent depuis la Lettonie pour nous voir jouer. La passion qu’il y a pour le hockey dans ce pays, c’est incroyable.»