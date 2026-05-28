La sélection finlandaise poursuit son joli parcours en Suisse. En quarts de finale, les Nordiques sont venus à bout de la Tchéquie 4-1 grâce, notamment, à un but de sa ligne genevoise.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La défaite face à la Suisse de mardi n'a visiblement pas trop perturbé l'équipe de Finlande qui s'est rapidement remise d'aplomb. En quarts de finale, les Nordiques ont dominé une bien pâle équipe de Tchéquie. Les hommes d'Antti Pennanen ont rapidement pris les choses en main pour ne pas trop douter. Ce sont les deux «Genevois» Jesse Puljujärvi et Sakari Manninen qui se sont unis pour l'ouverture du score dès la 8e minute. En excellente position, le second nommé a parfaitement logé le puck loin du gardien.

Avant la première pause, les médaillés de bronze des derniers Jeux olympiques ont pris une deuxième longueur d'avance par Anton Lundell qui n'a laissé aucune chance à Josef Korenar (14e, 2-0). La rencontre n'était évidemment pas pliée à cet instant, mais les «Lions» avaient fait le plus dur, à savoir faire le break.

Retour à 5 contre 3

Lors du second tiers, la Finlande n'a pas laissé traîner les choses. Dès la 22e minute, le talentueux Konsta Helenius, parfaitement décalé au deuxième poteau, a pu inscrire le 3-0. Le jeune joueur de 20 ans continue de prouver durant ce tournoi qu'il est l'un des plus sûrs talents du hockey finlandais. Sur cette action, il a parfaitement exploité une offrande signée Aleksander Barkov, décidément très en vue depuis le début du tournoi.

Les Nordiques se sont ensuite contentés de parfaitement contenir les attaques tchèques. Il a fallu une double période de supériorité numérique aux alentours de la mi-match pour voir Roman Cervenka & Cie revenir quelque peu au score. À 5 contre 3, Filip Hronek a décoché un tir précis et puissant en pleine lucarne pour inscrire le 3-1 (31e). La rencontre aurait pu être totalement relancée lors du power-play qui allait encore durer près d'une minute. Mais la défense finlandaise a tenu bon.

Deux fois les montants

Dès le début du troisième tiers, Tomas Cibulka et David Tomasek ont vu leurs envois toucher tour à tour la barre transversale puis le poteau. Le second a vu son tir de la ligne bleue être dévié insuffisamment pour terminer sa course au bon endroit. Il s'agissait là des dernières occasions nettes de retour tchèque. Surtout que Lenni Hameenaho a inscrit le 4-1 en contre sur une passe de Sakari Manninen (56e, 4-1).

Il s'agit de la première qualification pour les demi-finales des Finlandais depuis 2022 et le titre national remporté à domicile. Depuis, les «Lions» avaient été battus à trois reprises au stade des quarts de finale. Leur adversaire au prochain tour n'est pas encore connu. Les quatre équipes qualifiées seront classées en fonction de leurs résultats en phase préliminaire et la meilleure formation restante affrontera la 4e, alors que la 2e se frottera à la 3e.