La Norvège bat le Canada et se pare de bronze

Grosse surprise du côté de Zurich lors de la finale pour la 3e place. La Norvège a battu le Canada (3-2 ap) et a ainsi remporté, pour la première fois de son histoire, une médaille mondiale.

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors de cette finale pour la 3e place, une grande majorité du public avait revêtu un maillot rouge. Pas pour soutenir le Canada ou la Norvège, les deux équipes engagées pour le bronze, mais en prévision de la grande finale du soir entre la Suisse et la Finlande. Ce n'est pas un hasard si un timide «Schwiizer Nati» a entamé à un moment dans la rencontre.

Mais pour patienter avant 20h20, il y avait donc ce Canada - Norvège. Sur le papier et après leur demi-finale perdue face à la Finlande, les Nord-Américains devaient facilement se défaire des Scandinaves. Mais en phase de poules, il avait fallu une égalisation en fin de match et un but en prolongation pour les Canadiens prennent le dessus sur les Norvégiens. Cette fois, ceux-ci ont pu aller au bout de l'exploit.

D'emblée, ils ont montré beaucoup plus d'envie que leurs adversaires. Même s'ils ont dû effacer un power-play après à peine seize secondes de jeu, ils sont restés calmes et solides en défense. Grâce à une immense bourde de Jet Greaves derrière sa cage, Emilio Pettersen a pu récupérer le puck, faire le tour du but et glisser la rondelle au fond. L'attaquant de Djurgardens mettait son équipe sur la bonne voie (7e) et faisait planer le doute dans les têtes canadiennes.

Un poteau sauve le Canada

Et à la mi-match, cela ne s'est pas arrangé pour la sélection à la feuille d'érable. Le lancer de Stian Solberg de la ligne bleue a été dévié par une cuissarde canadienne et a trompé une deuxième fois Jet Greaves, qui n'a pas pu faire grand-chose sur ce coup (33e). Toujours est-il qu'après deux tiers, la Norvège menait de deux longueurs et pas grand monde dans la Swiss Life Arena n'aurait prédit cela à l'entame du match.

La réaction canadienne allait-elle enfin arriver dans la troisième période? Loin de là. Ce sont les Scandinaves qui ont continué à se procurer les meilleures actions et, sur un contre, Michael Brandsegg-Nygard a trouvé le poteau (42e). Quelques secondes plus tard, Patrick Elvsveen manquait son face à face avec le portier de Colombus.

Une première médaille mondiale

Avec deux jeux de puissance consécutifs dans la troisième période, la Norvège a pu voir venir en fin de match. Le Canada a tenté et il a fallu attendre les 76 dernières secondes pour que, enfin, il ne parvienne à tromper Henrik Haukeland (Robert Thomas). Pire, les Canadiens ont égalisé à sept secondes du terme, par ce même attaquant de St. Louis. Les Scandinaves allaient-ils revivre le scénario catastrophe de la phase de poules? Pas du tout puisque Noah Steen, l'un des meilleurs joueurs norvégiens du tournoi, a trouvé la faille en prolongation.

Cette médaille de bronze vient récompenser l'excellent tournoi des Nordiques, qui glanent par la même occasion une première breloque à ce niveau. Il faut dire que, avant de venir en Suisse, le meilleur résultat de la sélection était une quatrième place acquise en… 1951. Depuis son retour dans l'élite en 2006, elle n'avait pas fait mieux que 6e (2011).