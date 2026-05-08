Pour son premier match de préparation avant le Mondial, Attilio Biasca était aligné avec Nico Hischier et Timo Meier. Des compères de lignes qui ont intimidé le Fribourgeois dans un premier temps.

Grégory Beaud Journaliste Blick

«Quand j'ai vu mon nom au tableau avec eux, j'ai dû contrôler deux ou trois fois que c'était juste, a rigolé Attilio Biasca. Je n'en croyais pas mes yeux.» L'attaquant ne s'attendait pas à se retrouver aux côtés de Nico Hischier et Timo Meier, les deux stars des New Jersey Devils. «C'est tout de même impressionnant de se retrouver sur la glace avec eux, rigole-t-il. Nous nous sommes entraînés ensemble mercredi et j'ai l'impression que cela s'est bien passé.»

Une bonne prestation qui n'allait pas de soi tant il a dû s'adapter à ses deux coéquipiers. «C’est clairement un autre hockey, remarque-t-il. Ils sont extrêmement forts individuellement et c’était vraiment un immense plaisir. Au début, oui, tu as des étoiles dans les yeux. Mais une fois que le match commence, tu es concentré sur le jeu.»

«Jouer plus simplement»

Mais passé l'étonnement initial, le joueur de Fribourg Gottéron fait ce que Jan Cadieux attendait de lui. «Je lui ai simplement dit de ne pas jouer pour ses coéquipiers de ligne, mais avec eux», a précisé le sélectionneur national. Pense-t-il avoir passé avec succès ce premier test lors du match face à la Finlande (victoire 5-4 tab)? «J’ai le sentiment qu’on peut encore jouer un peu plus simplement, admet-il. Mais c’était un premier match, il y avait énormément de nouveautés, donc c’est un bon début.»

Sur la glace, son rôle est finalement assez simple. «Ils ont besoin de quelqu'un qui travaille et qui va dans les bandes pour récupérer des pucks, précise-t-il. Je suis aussi celui qui apporte de l'énergie et de la vitesse. Bref, quelqu'un qui fait le travail de l'ombre et qui leur fait de la place. Mais tout en n'oubliant pas de penser à moi. Je sais que je dois encore oser davantage et ne pas avoir peur de faire des erreurs.»

«Il a été intelligent pour me convoquer»

Comme si cette semaine n’était pas déjà assez particulière pour lui. La rencontre était également spéciale puisqu'il s'agissait de son premier match depuis le titre remporté avec Fribourg Gottéron. «Physiquement, je me suis senti bien sur la glace, apprécie-t-il. J'ai l'impression que mes jambes ont tenu le coup. Mais j'étais surtout content de rejouer un match.»

Une bonne forme qui ne va pas de soi après la logique décompression subie depuis le sacre avec Fribourg Gottéron. «Un moment incroyable et des souvenirs gravés pour toujours», précise-t-il. D'ailleurs, quand a-t-il su qu'il ne ferait pas le voyage d'équipe et qu'il serait convoqué par Jan Cadieux? «Il m'a écrit un message vendredi dans la journée pour me dire qu'il m'appellerait samedi, a-t-il précisé. Il a été intelligent et ne m'a pas écrit le jeudi soir directement après le titre (rires).» Aurait-il raté le message du sélectionneur national? «Non, si tu es convoqué en équipe de Suisse, tu ne rates pas le message du coach (rires).»

Le coach précise: «J'ai attendu le plus longtemps possible pour lui écrire, rigole-t-il. Je sais qu'il faut profiter de ces moments en ayant l'esprit libéré. Mais je voulais quand même m'assurer qu'il ne soit pas à l'autre bout du monde à fêter le titre avec ses coéquipiers au moment où il aurait dû nous rejoindre.» Attilio Biasca a encore deux matches pour convaincre Jan Cadieux de ne pas le renvoyer à la maison. «C'est forcément spécial d'avoir une chance de jouer le Mondial à la maison, précise le joueur des Dragons. Je sais que je dois encore bosser dur, car rien n'est garanti.» Le titre est célébré. Mais la bataille pour une place au Mondial, elle, ne fait que commencer.