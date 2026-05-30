L'équipe de Suisse dispute ce samedi après-midi (15h20) sa demi-finale contre la Norvège sans Timo Meier, suspendu. Pour le remplacer, le sélectionneur national a pu compter sur le retour de Pius Suter.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'était forcément la principale interrogation au moment de découvrir la composition de l'équipe de Suisse pour son match couperet face à la Norvège. Les Helvètes devaient en effet trouver un moyen de remplacer Timo Meier, suspendu pour son coup de genou sur Oskar Sundqvist en quarts de finale.

Pour ce faire, Jan Cadieux a pu compter sur une excellente nouvelle: le retour au jeu de Pius Suter. Blessé depuis le début du tournoi, l'attaquant zurichois des St. Louis Blues est à nouveau apte à prendre place dans l'alignement. Il l'était théoriquement déjà jeudi pour le match contre la Suède après avoir reçu le feu vert du médecin. Ces deux jours de pause en plus ne lui ont probablement pas fait de mal.

Dès lors, le remplacement de Timo Meier a été on ne peut plus simple puisque Pius Suter rentre en lieu et place de l'Appenzellois sur la ligne avec Nico Hischier et Attilio Biasca. Cette solution permet de ne rien changer aux autres trios qui ont bien fonctionné face aux Suédois. Théo Rochette occupe toujours le poste de 13e attaquant.

Sans surprise, le staff de l'équipe de Suisse a décidé de titulariser Leonardo Genoni devant le filet. C'était déjà lui face à la Suède et, plus généralement, c'est toujours lui qui dispute les rencontres à élimination directe depuis de nombreuses années désormais. La rencontre sera à suivre en direct sur Blick dès 15h20.