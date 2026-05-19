Sven Andrighetto a mis l'Allemagne à genou

Trois matches, trois victoires et trois prestations très solides: l'équipe de Suisse est en grande forme. Voici les trois meilleurs joueurs de cette rencontre face à l'Allemagne lors du Mondial à Zurich.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Sven Andrighetto (Suisse, attaquant)

Pfiou! Quel match de l'attaquant zurichois. Lors du dernier duel face aux Allemands, il avait inscrit un quadruplé. C'était l'an dernier à Herning. Cette fois-ci, il s'est arrêté à deux buts et un poteau. Ne faisons pas la fine bouche et apprécions la prestation majuscule de Sven Andrighetto face à l'Allemagne.

Accompagné de Pius Suter et Denis Malgin, il a été une menace constante sur l'arrière-garde adverse. Avec un total de trois buts et deux assists à son compteur, le No 85 de la sélection suisse est le meilleur compteur de ce Mondial à domicile en compagnie du Finlandais de Genève, Jesse Puljujärvi. Il y a pire.

⭐⭐ Roman Josi (Suisse, défenseur)

À 0-0, le capitaine de l'équipe de Suisse a fait tout juste sur un contre parfaitement exécuté en compagnie de Denis Malgin et Nico Hischier. Sa capacité à soutenir l'attaque grâce à son coup de patins dévastateur est toujours aussi impressionnante.

En fin de première période, Roman Josi a également su se montrer solide devant Leonardo Genoni. Alors que Dominik Egli a perdu le puck à la ligne bleue, c'est lui qui est revenu couper une passe alors que l'ouverture du score tendait les bras aux Allemands. Que se serait-il passé s'il n'avait pas eu l'intelligence de se replier de la sorte? Au décompte final, cette interception défensive a la même valeur qu'un but.

⭐ Denis Malgin (Suisse, attaquant)

Il aurait tout aussi bien pu figurer plus haut dans cet article. L'attaquant des Zurich Lions a donné le tournis aux défenseurs allemands par sa vitesse, son sens du jeu et son intelligence hors norme. Denis Malgin a passé la majorité de son temps en zone offensive et 86% des actions étaient sur la cage adverse lorsqu'il était sur la glace. Bref, un match plein.

Peu en réussite lors du dernier match, la ligne qu'il compose avec Pius Suter et Sven Andrighetto a été de tous les bons coups face aux Allemands. Il a une nouvelle fois prouvé qu'il aurait tout à fait pu continuer l'aventure en Amérique du Nord au moment où il a décidé de revenir en Suisse.

Le flop: Kai Wissmann (Allemagne, défenseur)

La relance chaotique du défenseur des Eisbären Berlin a amorcé la chute allemande. À cet instant, la Suisse venait d'ouvrir la marque en infériorité numérique et les Allemands se devaient de réagir pour continuer de faire douter les hommes de Jan Cadieux. C'est tout l'inverse qui s'est produit.

Mis sous pression par un bon pressing helvétique, il a perdu le puck et offert un 3 contre 0 à la sélection à croix blanche. Autant dire que cette erreur avait quasi le poids d'un but contre son camp. Le match était plié et les Allemands encaissaient encore quelques secondes plus tard.