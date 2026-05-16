«Peu importe le tournoi, je continue d'apprendre»

Superstar du hockey, Sidney Crosby était sur la glace pour le premier match du championnat du monde à Fribourg. Le Canadien était aussi sur beaucoup de maillots face à la Suède (victoire 5-3).

Matthias Davet Journaliste Blick

L'officialisation de son arrivée dans l'équipe du Canada a provoqué un petit séisme à Fribourg. Le groupe B de ce Championnat du monde prenait une tout autre dimension lorsque Sidney Crosby a annoncé qu'il allait rejoindre la sélection à la feuille d'érable pour tenter de décrocher une deuxième fois dans sa carrière le titre mondial.

Forcément, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps amène des regards sur lui. Et fait aussi venir du monde à la patinoire. Ce vendredi pour le premier match face à la Suède, ils étaient plusieurs dizaines à revêtir fièrement un maillot (du Canada ou de Pittsburgh) floqué du No 87. Et quand son nom a été prononcé par le speaker au moment de la composition, il a été grandement applaudi.

Des analyses faites des centaines de fois

Mais c'est aussi en zone mixte après le match que l'aura du Canadien se fait ressentir. Certes, il n'a inscrit aucun point lors de la victoire face aux Scandinaves. Cela n'a pas empêché des dizaines de journalistes de s'amasser autour de lui pour recueillir les réactions de «Sid the Kid».

Professionnel, le natif de Cole Harbour n'avait presque pas besoin d'entendre la question pour donner sa réponse, autant agile sur la glace que devant les micros. «On a réalisé un bon début de match mais dans la deuxième période, ils ont mené le jeu et on a perdu un peu de momentum. Mais on s'est relevé dans la troisième et ça risque d'arriver, puisqu'ils y a de très bonnes équipes ici», analyse Sidney Crosby. Un discours qu'il a sans doute déjà répété des centaines de fois dans sa carrière.

Les compliments pour son jeune capitaine

Le vrai combat n'a pas eu lieu sur la glace, mais entre les journalistes pour tenter de poser une question au Canadien. L'un l'a amené sur la question du capitanat, qu'il a délibérément laissé à son jeune coéquipier Macklin Celebrini. «Il me semble que j'ai été nommé capitaine vers 19 ou 20 ans, se souvient-il. Je me souviens de ce que ça signifiait pour moi, et à quel point c'était important d'avoir le soutien des vétérans du vestiaire.» Finalement, Sidney Crosby veut simplement transmettre à son tour.

D'ailleurs, il n'a pas hésité à faire les éloges de son compagnon de ligne, joueur des San José Sharks: «Macklin a eu une magnifique saison (ndlr: 115 points en 82 matches) et il continue de s'améliorer de jour en jour. Ça en dit beaucoup sur son éthique de travail et sa passion pour le sport.»

«C'est toujours sympa»

Pour Sidney Crosby aussi, la passion est encore bien présente pour traverser l'Atlantique après avoir été éliminé des play-off avec Pittsburgh. «Je ne me rajeunis pas et je sais ce que signifie chaque opportunité de représenter le Canada», sourit l'attaquant de 38 ans.

Et même à son âge, bien plus proche de la retraite que de son année de rookie, Sidney Crosby prend autant de plaisir. Et surtout, il ne se repose pas sur ses acquis. «Peu importe le tournoi, je continue d'apprendre, souligne-t-il. Surtout, sur les grandes patinoires, il faut s'ajuster pour créer des actions. C'est un peu différent mais ça fait partie du challenge. Et c'est sympa!» Aussi pour le public suisse, qui peut admirer le talent du No 87 de très près.