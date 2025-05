Leonardo Genoni a passé une longue soirée contre la Hongrie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si Leonardo Genoni n'avait pas fait le moindre arrêt lors de cette rencontre entre la Suisse et la Hongrie, son équipe se serait imposée 10-6. Constat terrible au terme d'une rencontre à sens unique durant laquelle le gardien de Zoug a pu fêter son 11e blanchissage en championnat du monde. Au terme de ce match tout de même particulier, il s'est arrêté à notre micro pour donner son avis sur cet affrontement à sens unique.

Leo, as-tu déjà connu un blanchissage avec aussi peu de travail à faire?

Je ne sais pas… honnêtement, je ne sais vraiment pas. Mais je tiens à dire que j’ai un immense respect pour cette équipe. Il n’y a pas si longtemps, c’était la Suisse qui prenait ce genre de gifles, même chez les juniors, contre les grandes nations. Je sais à quel point c’est difficile pour eux. Ils viennent tout juste de monter dans l’élite mondiale, et disputent ce Mondial dans des conditions qui ne sont jamais simples. C’était d’ailleurs mon premier match contre la Hongrie. Ça restera forcément un souvenir un peu particulier.

Comment on fait pour rester concentré quand on ne te sollicite presque pas?

Avec l'habitude, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Mais c’est vrai que c’est un peu différent ici. Les matches durent beaucoup trop longtemps. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais ça doit être autour de 22h50, non? Ce sont des journées très longues, et des matches qui n’en finissent pas. Il faut rester concentré en permanence, et ce n’est pas toujours évident. Mais aujourd’hui, j’ai bien réussi à le faire.

Tu as une méthode spéciale pour rester dans le match?

Non, pas vraiment. Mais j’ai pu observer de très près les arrêts du gardien hongrois. Franchement, il a fait deux ou trois très bonnes parades. J’étais content pour lui. Car franchement, cela m'a fait un peu de peine pour eux. Prendre dix buts dans un Mondial du groupe A, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais aujourd’hui, notre défense a été impressionnante.

Ce n’est pas que ce soir, non?

Exactement. Je dirais même que sur les quatre derniers matches, on a été très solides. On défend vraiment bien, on laisse très peu d’espace et très peu de temps à l’adversaire. C’est là que l’on progresse le plus en ce moment. Je suis fier de l’équipe. C’est vraiment agréable de jouer dans ce groupe. Et pour un gardien, ce sont des conditions confortables, car notre travail en est facilité.

Tu as quand même transpiré un peu?

(il rigole) Un petit peu quand même.