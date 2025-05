L'équipe de Suisse a étalé la Hongrie 10-0 et peut toujours terminer en tête de son groupe lors du Mondial de Herning et Stockholm. Il n'y a rien d'autre à retenir de cette soirée ennuyeuse.

Andres Ambühl a inscrit le premier but du match face à la Hongrie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Que peut-on bien retenir de ce tristissime Suisse - Hongrie disputé devant une poignée de spectateurs? Trois choses: 1. Les Helvètes ont gagné. 2. Aucun joueur de Patrick Fischer ne semble s'être blessé. 3. Andres Ambühl a marqué un triplé. Le reste? Une purge internationale devant 2846 courageux. Un de ces matches qu'on ne souhaite à personne de voir avec le pire scénario possible pour l'intérêt de la rencontre même si les trois buts du vétéran grison ont donné un léger intérêt.

Après huit minutes, la Suisse avait déjà pressé deux fois sur l'accélérateur et inscrit deux buts. On pouvait déjà plier les gaules alors qu'il restait plus de 50 minutes à jouer. Le trois points étaient déjà en poche, mais pour le suspense, il fallait repasser. Deux minutes après l'ouverture du score d'Andres Ambühl, Timo Meier s'est promené au milieu de la défense avec une facilité affolante. Tel le grand frère qui donne la leçon à son cadet sans franchement forcer, l'Appenzellois a perforé le rideau qui n'avait rien de métallique en la circonstance.

La suite? Une longue période pénible à suivre. Durant les dix premières minutes du deuxième tiers, les Helvètes ont tiré... deux fois en direction du but hongrois contre un essai pour les Magyars. D'un côté, on ne voulait pas se faire mal et de l'autre, on ne pouvait tout simplement pas. Triste à voir.

Mais les Suisses ont tout de même joué un peu plus sérieusement le coup en fin de période intermédiaire. Comme par Magyar, ils ont fait passer le score de 2-0 à 5-0 en quatre minutes avec des réussites de Dominik Egli, Timo Meier et Janis Moser. Durant l'intégralité de la deuxième période, les Hongrois ont tiré... une fois en direction de Leonardo Genoni. La goulasch à la grimace, serait-on tenté d'écrire.

Lors de l'ultime période, Leonardo Genoni a eu droit à un tir durant les dix premières minutes. Cela a permis de voir qu'il était toujours devant sa cage. Il aurait tout à fait pu résoudre un Rubik's Cube durant ce match. Car oui, l'inventeur de ce casse-tête, Ernő Rubik, est hongrois. Ce match a au moins servi à apprendre quelque chose. Marquer des buts à cette équipe était davantage un jeu d'enfant, comme l'ont prouvé Dominik Egli et Andres Ambühl, auteurs de doublés pour les 6-0 et 7-0 à la 51e. Andrea Glauser a inscrit un 8-0 (55e) tout juste bon à donner une allure de score de premier tour de Coupe à cette rencontre à sens unique. Andres Ambühl a inscrit un triplé à la 59e minute (9-0) alors que Kevin Fiala a arrondi à 10-0 lors de la dernière minute.

Leonardo Genoni a finalement obtenu son blanchissage avec seulement... six tirs cadrés. Lorsque l'on pense que la Suisse en a marqué dix, il y a de quoi sourire. Ou se dire que la Hongrie n'était pas vraiment à sa place en ce dimanche soir.

La sélection de Patrick Fischer terminera sa phase de poules mardi à 12h20 contre le Kazakhstan. Un dernier adversaire qui avait perdu face à la Hongrie plus tôt dans la compétition et qui devra lutter contre la relégation face aux Suisses. Les Helvètes, eux, ont toujours une chance de terminer à la première place de ce groupe. Ils devront toutefois compter sur un faux-pas tchèque contre l'Allemagne (lundi) ou face aux États-Unis (mardi). À l'inverse, la deuxième place semble leur tendre les mains et un quart de finale contre la Finlande se profile de plus en plus sérieusement.